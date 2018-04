Treno deragliato a Pioltello | prorogata la consulenza dei pm | Serve più tempo

Treno deragliato a Pioltello - tre mesi dopo rivivo i secondi prima dell’impatto : di Franco Valenzano Tre mesi fa, esatti. Il 25 gennaio scorso, ore 6.40, stazione di Treviglio al binario 7, una gelida alba. Ero ancora inconsapevole del disegno a tinte oscure che il destino aveva tracciato per me. Un posto in una carrozza del Treno 10452, quello di ogni mattina. Oggi rinominato “Il Maledetto”. Da dieci giorni vi salivo in compagnia della mia stampella. A risparmio di un ginocchio malmesso, inoperabile a causa di una doppia ...