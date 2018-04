Tra rock | jazz e ritrovato impegno | parte la stagione dei concerti 2018

Team Francesco Renga / I concorrenti al knockout : Tra pop e hard rock (The Voice of Italy 2018) : Dodici concorrenti compongono il Team di Francesco Renga, una squadra ricca di talenti pop, che strizzano l'occhio allo stile hard rock. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:03:00 GMT)

Le nuove Rockstar suonano la Trap : ma voi sapete cosa significa 'TraP'? : In anni più recenti l'etichetta 'Trap' viene associata pure a brani e artisti che utilizzano determinati suoni, anche se nulla hanno a che vedere con il mondo delle 'Trap house' di Atlanta , ad ...

Picnic at Hanging Rock : Natalie Dormer nel Trailer della miniserie Amazon! : Se vuoi seguire questa e altre serie, oltre a film ed altre novità in streaming iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Cupido è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta - esTratto dal multiplatino Rockstar (audio e testo) : Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Cupido. Il re della trap, che continua a conquistare un successo dopo l'altro, ha scelto il brano con il quale continuare a dare supporto a Rockstar, tornando il radio dal 9 aprile. Cupido conta sulla collaborazione di Quavo, star internazionale e membro dei Migos, che ha preso parte alla realizzazione del featuring. L'artista è appena tornato sul palco per un lungo tour che lo terrà impegnato nelle ...

One STrange Rock - Will Smith racconta la Terra su regia di Darren Aronofsky : La Terra è un luogo straordinario che diamo troppo e troppo spesso per scontato. A partire dall’aria che respiriamo (come ben racconta il video qui sopra). Ma anche a partire dal fatto che, almeno per quello che conosciamo al momento, è l’unico pianeta che ospita la vita. One Strange Rock, per la regia di Darren Aronofsky e con Will Smith come narratore, mira a ricordarci proprio questo e a svelare in 10 puntate quali tesori enormi ...

Questa nosTra stupida canzone d'amore - la rock ballad dei Thegiornalisti : ... i Thegiornalisti , capitanati da Tommaso Paradiso, tornano con il nuovo attesissimo singolo Questa nostra stupida canzone d'amore , Carosello Records , , disponibile dal 21 marzo in streaming e ...

Nba - Minnesota-Houston 120-129 : Harden Trascina i Rockets : Houston continua a dominare, Minnesota comincia a preoccuparsi. I Rockets vincono a Minneapolis 129-120, conquistando il quinto successo consecutivo e consolidando il miglior record Nba. Ai Lupi la ...

Cambio Sterlina Dollaro : Blackrock azzarda sTrategia con opzioni binarie sTraddle su GBP/USD : Il tempo per una intesa c'è anche se Thiel, analista di Blackrock, ha affermato che non sta scritto da nessuna parte che ci possa essere una soluzione politica in grado di portare la Gran Bretagna ...

La sinisTra allontana i giovani? Non Bernie Sanders - accolto come una rock star dagli studenti radunati a Washington : La protesta nazionale degli studenti contro le armi approda a Capital Hill a Washington. Il democratico socialista Bernie Sanders, già candidato alle primarie per la Casa Bianca, interviene al megafono. L’accoglienza è quella di una rock star. Dai “ti amo” ai più semplici “grazie, Bernie”, la folla si infiamma per le parole del senatore e gli studenti si sbracciano per potergli stringere la mano. Al netto di una ...

Un grande Ron canta Lucio Dalla - Ruggeri e i Decibel provocano in rock - Annalisa ha cambiato sTrada : Per la cronaca, a Sanremo, nella serata dei duetti, il venerdì, al loro fianco c'era lo scozzese Midge Ure, frontman e chitarrista negli anni Ottanta degli Ultravox, band che nel 2009 ha avuto una ...

Annunciate le date del tour estivo di Caparezza - Tra Collisioni Festival e Rock in Roma : calendario completo e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate le date del tour estivo di Caparezza: dopo i numerosi sold out registrati nella tournée invernale, il rapper italiano si esibirà sui palchi italiani più prestigiosi. Dopo il successo di Prisoner 709, già certificato disco di platino, continua il periodo d'oro di Caparezza: una tournée nei palazzetti d'Italia tra novembre e febbraio che ha registrato il tutto esaurito e un pubblico calorosissimo (più di 125.000 biglietti venduti), ...

Bullismo e molestie anche nella fondazione di Bono degli U2 - le scuse del rocker : “Vorrei inconTrare le vittime” : Bono degli U2 è stato costretto a scusarsi pubblicamente dopo che un'indagine interna ha rivelato episodi di Bullismo, maltrattamenti e condotte scorrette all'interno dell'organizzazione di beneficenza da lui co-fondata, la ONE. Secondo quanto riportato dalla Press Association, il rocker ha ammesso che alcune persone impiegate nella fondazione sono state oggetto di un sistema di abusi imperdonabile e si è detto "furioso" dopo aver scoperto le ...