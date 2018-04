L’attentatore di Toronto aveva postato un messaggio di odio verso le donne : Poco prima della strage di lunedì aveva parlato esplicitamente dell'ideologia "incel", quella degli uomini che accusano le donne di privarli del loro diritto di avere rapporti sessuali The post L’attentatore di Toronto aveva postato un messaggio di odio verso le donne appeared first on Il Post.

Al Toronto non basta Giovinco - la Champions va al Chivas di Almeyda : La coppa la alza il Chivas di Guadalajara, ma ci vogliono i rigori per neutralizzare Toronto, che nei 90' regolamentari , non erano previsti i supplementari, aveva pareggiato l'1-2 subito dell'andata, ...

Cairo : “per Toro campionato dei rimpianti” : “E il campionato dei rimpianti. Credo ci fosse una squadra importante ma ci è mancato Belotti che, fermato da due infortuni, ha perso tre mesi di campionato, avevamo puntato molto su di lui non vendendolo”. Parla così della stagione granata il presidente del Torino, Urbano Cairo, ospite di ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. “A fine girone d’andata ho preso Mazzarri, che da tanto tempo considero di ...

Toronto - strage di passanti : 'un atto deliberato'; una vittima è italo-canadese : Una delle news di cronaca più battute nel corso delle ultime ore vede un furgone bianco abbattersi contro una folla di pedoni, in quel di Toronto, in Canada. Le autorità al momento parlano di 'atto deliberato', ma rimane comunque non esclusa l'ipotesi di atto terroristico. Canada, strage di passanti: la dinamica dei fatti Il killer di un furgone bianco noleggiato, reo di una strage di passanti avvenuta su di un marciapiede, adesso ha un nome e ...

Il presidente di MoTorola va fiero del successo dei Moto G e mira ai 100 milioni di unità vendute : Il presidente di Motorola Sergio Buniac fa vanto del traguardo raggiunto dalla vendite della serie dei Motorola Moto G. I 70 milioni di unità vendute sono trainanti per il marchio intero ma l'obiettivo per il futuro è raggiungere al più presto quota 100 milioni con la nuova serie composta dai Motorola Moto G6, Moto G6 Plus e Moto G6 Plus. L'articolo Il presidente di Motorola va fiero del successo dei Moto G e mira ai 100 milioni di unità ...

“1945” di Ferenc Török - nelle sale dal 3 maggio 2018 : Esce nelle sale, il 3 maggio 2018, distribuito da Mariposa Cinematografica e barz and hippo, il lungometraggio ungherese “1945”, diretto da Ferenc Török (No Man’s Island; East Side Stories; Istanbul) e interpretato da Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel e Dóra Sztarenki. Il film, presentato nella sezione Panorama della 67a edizione del Festival di Berlino e tratto dal racconto “Homecoming” dello scrittore ...

NBA Playoff 2018 : LeBron James show! Cleveland va sul 3-2. Houston chiude sul 4-1. Vittorie di Toronto e Oklahoma : Semplicemente LeBron James. Il nativo di Akron porta da solo sul 3-2 la sua Cleveland nella serie contro Indiana, dopo il 98-95 di gara-5. I Cavs ringraziano il loro leader che segna 44 punti e soprattutto decide la partita con due giocate nel finale da leggenda: prima la stoppata a tre secondi dalla fine su Oladipo e dopo il timeout ecco la tripla della vittoria sulla sirena che fa impazzire la Quicken Loans Arena. Cleveland riesce a tornare ...

Sirigu-Toro : rinnovo fermo. Il Napoli prova a prenderlo : Il futuro del portiere granata Fatta la pace con Belotti, ora tocca farla con il Toro. Salvatore Sirigu resta al centro delle attenzioni granata, anche se non ci sono sfoghi di campo , come quello di ...

MoTorola Moto Z3 Play si mostra nel primo presunto render ufficiale : Scopriamo quello che dovrebbe essere l'aspetto di Motorola Moto Z3 Play, il prossimo medio gamma del brand americano, che dovrebbe avere un disPlay 18:9 e doppia fotocamera posteriore. L'articolo Motorola Moto Z3 Play si mostra nel primo presunto render ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Banche : in arrivo decreto fondo risToro : ANSA, - ROMA, 25 APR - E' in dirittura d'arrivo il decreto attuativo per far partire il fondo di ristoro delle vittime di reati finanziari previsto dalla legge di bilancio. Il testo è stato messo a ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Bologna - occhi su NesTorovski del Palermo : Calciomercato Bologna – Stagione altalenante per il Bologna, la salvezza per la squadra di Donadoni è stata ormai raggiunta ed adesso si può pensare alla prossima stagione. Sono previste diverse novità sul fronte Calciomercato, in particolar modo certo l’addio dell’attaccante Verdi, così come quello di Mattia Destro. La dirigenza sta provando ad anticipare i tempi e secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è ...

Cairo esclusivo : 'Cambio il Toro! Miglioreremo e lo faremo con Mazzarri' : MILANO - Dove eravamo rimasti, Urbano? A quando, la sera, andavamo a piedi al Castello Sforzesco ? Ricordi? Il tuo autista ci tampinava procedendo a passo d'uomo mentre noi parlavamo del quotidiano ...

Cairo su Tuttosport in esclusiva : il Toro che verrà : TORINO - Da non perdere su Tuttosport in edicola l'intervista esclusiva del nostro direttore Xavier Jacobelli a Urbano Cairo , presidente del Torino. Al centro, ovviamente, il futuro della squadra ...

Toronto - furgone falcia i passanti : nove morti : NEW YORK Terrore a Toronto, in Canada, dove un furgone bianco all'ora di pranzo è piombato sul marciapiede di una delle vie più affollate della città travolgendo i passanti. Gli investigatori hanno ...