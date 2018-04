Torino | Sirigu è sempre nel mirino di Inter e Napoli

Belotti-Sirigu - alta tensione in casa Torino : ecco cosa è successo oggi al Filadelfia : Belotti-Sirigu, alta tensione IN casa Torino – alta tensione in casa Torino ed in particolar modo tra Belotti e Sirigu. “Si sono spintonati perché Sirigu non era contento di una decisione presa dall’arbitro, e Belotti era andato a calmarlo, mandandolo via”, aveva spiegato Walter Mazzarri. Nervosismo tra i due, delusi soprattutto per la sconfitta nella gara di campionato contro l’Atalanta. oggi il Torino si è ...

Torino - Sirigu rassicura i tifosi : 'Cairo ha un progetto serio' : Il futuro di Sirigu potrebbe quindi essere ancora a tinte granata anche perché lo stesso portiere, come ha spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport , sembra essere convinto dal progetto ...

Jovanotti : Higuain - Belotti - Sirigu - Cosmo - i Subsonica e tanti altri presenti al concerto di ieri sera a Torino " FOTO : ... @lorenzojova, on Apr 9, 2018 at 3:25pm PDT super @galloBelotti #Torino wow!!! #lorenzolive2018 A post shared by lorenzojova , @lorenzojova, on Apr 9, 2018 at 3:49pm PDT w lo sport! @Sirigu_1_...

Torino - Sirigu : 'Se l'Inter avesse vinto - non avrebbe rubato niente'. Mazzarri : 'Avremmo dovuto soffrire di meno' : Così Walter Mazzarri, intervistato da Premium Sport, sul successo del suo Toro sull'Inter. Come giudica la prova di Belotti? 'Ha fatto una grande partita di sacrificio - spiega il tecnico -, io gli ...

Torino-Inter 1-0 - Ljajic segna e Sirigu para : nerazzurri ko : TORINO - E' solo la quarta sconfitta stagionale, ma una delle più dolorose. L'Inter credeva di aver risolto quasi tutti i suoi problemi e di poter sprintare serena nella lotta per la Champions, invece ...

Sirigu è il Salvatore del Torino : l'Inter attacca - lui para : Una delle tante parate di Sirigu contro l'Inter. Lapresse Salvatore. Di nome e di fatto. Se il Torino porta a casa tre punti d'oro contro l'Inter, buona parte del merito è di San Sirigu che si mette ...