Torino | se Belotti fosse una vera ripartenza

Torino - Cairo fa i nomi : 'ecco i calciatori dai quali ripartiremo l'anno prossimo! E su Belotti...' : Piuttosto credo di sapere quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante. ripartiremo da lui, da Sirigu, N'Koulou, Iago Falque, Moretti, Ljajic, Edera, Bonifazi, ...

Calciomercato Torino - Cairo trattiene il Gallo Belotti : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare del Gallo Belotti, bomber granata con le polveri bagnate. Le ultimissime notizie

Belotti-Sirigu - alta tensione in casa Torino : ecco cosa è successo oggi al Filadelfia : Belotti-Sirigu, alta tensione IN casa Torino – alta tensione in casa Torino ed in particolar modo tra Belotti e Sirigu. “Si sono spintonati perché Sirigu non era contento di una decisione presa dall’arbitro, e Belotti era andato a calmarlo, mandandolo via”, aveva spiegato Walter Mazzarri. Nervosismo tra i due, delusi soprattutto per la sconfitta nella gara di campionato contro l’Atalanta. oggi il Torino si è ...

Torino - Cairo stoccata al Milan : “Vogliamo tenere Belotti” : Torino, Cairo- Il presidente del Torino sventa sul nascere l’interesse del Milan per Andrea Belotti. Urbano Cairo ha così dichiarato ai microfoni di “Gr Parlamento”. “VOGLIAMO tenere BELOTTI” “L’obiettivo è ricominciare con una squadra fatta insieme a Mazzarri che ci consenta di fare un bel campionato e puntare in alto. Il futuro di Belotti? L’obiettivo […] L'articolo Torino, Cairo stoccata ...

Torino - Cairo : "Stagione di rimpianti. Ma Belotti non lo vendo" : ... "È il campionato dei rimpianti - sottolinea il numero uno granata a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento -. Abbiamo una squadra importante ma ci è mancato Belotti che, fermato da due infortuni, ...

Cairo : 'Napoli-Torino? Onoreremo il campionato. Belotti resta' : Avevamo puntato molto su di lui non vendendolo - il rammarico del presidente granata ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - Poi a fine girone d'andata ho preso Mazzarri, che da ...

Sondaggio : cosa deve fare il Torino con Belotti? : Torino - Contro l'Atalanta l'ennesimo flop di una gestione che costringe i tifosi a vivacchiare. Il Torino resta nel limbo, ormai è senza obiettivi. Belotti è un fantasma: soltanto nove reti nelle ...

Torino - la lite tra Sirigu e Belotti è un segnale molto brutto : Torino - Un gran caldo, in tutti i sensi. Nel giorno in cui il Toro ammaina definitivamente la bandiera di un'eurorimontona, i bollori non sono solo nel cielo, ma anche terra terra: brutto segno. ...

Torino - Belotti è un caso : la decisione per la prossima stagione : Altra sconfitta per il Torino, la squadra di Mazzarri ko nella trasferta contro l’Atalanta, vantaggio da parte di Freuler, poi il pareggio di Ljajic prima della rete del successo firmata da Gosens. Nel frattempo c’è un caso sempre più evidente in casa granata, si tratta dell’attaccante Belotti, altra prestazione deludente da parte del Gallo. I tifosi ed anche la dirigenza sono insoddisfatti delle prestazioni del calciatore e ...

Torino : Belotti e i rigori - disco rosso : Torino - Un acuto e una stecca. La stagione di Andrea Belotti procede un po' così, tra lampi che fanno propendere per il ritorno della tempesta perfetta, quella che lo scorso anno il Gallo ha ...

Torino-Milan 1-1 : De Silvestri risponde a Bonaventura - Belotti sbaglia un rigore : Belotti e Donnarumma sono due fenomeni, ci mancherebbe. Bonaventura è di sicuro un gran bel giocatore e Edera ha già qualcosa, se il Grande Torino diventa matto per lui. Torino-Milan, partita chiave ...

GATTUSO SU Torino-MILAN/ "Stanchi dopo il Napoli. Belotti? Dopo Sheva quello che mi ha impressionato di più : GATTUSO su TORINO-MILAN: l'allenatore rossonero in conferenza stampa parla di Andrea Belotti, un giocatore che ha già allenato ai tempi del Palermo. Poi un'indicazione sul mercato e...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Torino - Mazzarri : "Milan impressionante. Serve il miglior Belotti' : "Non era facile a Verona. In generale, sono soddisfatto di quanto visto: è mancata solo la cattiveria negli ultimi 30 metri. Proprio in questo dobbiamo ancora migliorare, perché queste sono partite da ...

Milan - Gattuso : "Col Torino come col Napoli. Belotti? Mi ricorda Sheva" : La mancanza di vittorie che dura ormai da quattro partite non deve ingannare. O almeno: è stato un rallentamento probabilmente fatale in ottica Champions, ma il Milan resta una squadra viva, come ...