TIM - Vivendi : votare nostra lista per continuare lavoro Genish : Vivendi lancia un appello ai soci in vista della riunione del 4 maggio chiamati a rinnovare il CdA. Per il gruppo francese, la lista "guidata da Amos Genish riunisce un insieme di candidati altamente ...

TIM - Vivendi battuta. Capone resta presidente dei sindaci. Genish riconfermato all'unanimità : Con quasi il 66% del capitale presente, si è tenuta a Rozzano l'assemblea di Tim guidata da Franco Bernabè, vicepresidente di Telecom Italia , il presidente Arnaude De Puyfontaine si è dimesso con ...

Ora basta - smettetela. Bernabè a Vivendi ed Elliott - "Toni eccessivi danneggiano TIM" : Smettetela, ci danneggiate. Questo il senso dell'intervento di Franco Bernabè, vice presidente esecutivo di Tim, nel corso dell'Assemblea degli azionisti, chiamata ad approvare i conti del 2017 e la nomina del Ceo Amos Genish. Alla presenza del 56% del capitale sociale, Bernabè ha espresso l'auspicio che "tutti i soci, in particolare quelli portatori di significativi interessi", si comportino con "una dialettica costruttiva". Nello ...

TIM - Vivendi si aggiudica il primo round : Teleborsa, - TIM resta sotto i riflettori del mercato nel giorno in cui gli azionisti si riuniscono per l'approvazione del bilancio 2017 e l'erogazione del dividendo. Non ci sarà all'ordine del giorno,...

TIM vince primo round : Tribunale accoglie ricorso Vivendi : Sospeso l'aggiornamento dell'odg dell'assemblea dI martedì 24 aprile e non verrà quindi votata la revoca dei consiglieri francesi. Elliot: democrazia rinviata al 4 maggio -

