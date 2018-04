Tim | Elisabetta Romano nominata Chief Technology Officer 2

Tim : Elisabetta Romano nominata Chief Technology Officer : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Dal primo luglio Elisabetta Romano entrerà a far parte del gruppo Tim con il ruolo di Chief Technology Officer . Riportando direttamente all’Amministratore Delegato Amos Genish, avrà la responsabilità di assicurare a livello di Gruppo l’innovazione tecnologica, l’evoluzione delle Reti e dell’Information Technology a sostegno del percorso di trasformazione digitale. Lo rende noto Tim in un ...

Tim : Elisabetta Romano nominata Chief Technology Officer : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Dal primo luglio Elisabetta Romano entrerà a far parte del gruppo Tim con il ruolo di Chief Technology Officer . Riportando direttamente all’Amministratore Delegato Amos Genish, avrà la responsabilità di assicurare a livello di Gruppo l’innovazione tecnologica, l’evoluzione delle Reti e dell’Information Technology a sostegno del percorso di trasformazione digitale. Lo rende noto Tim in un ...

Regina Elisabetta in lutto : perde l’ul Tim o corgi - cane dell’adorata stirpe : :( The post Regina Elisabetta in lutto : perde l’ultimo corgi , cane dell’adorata stirpe appeared first on News Mtv Italia.

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati : "Serve una legge sulla legitTima difesa" : "Se dovessi pensare a una legge che riguardi la giustizia, penserei alla legittima difesa, perché oggi ci troviamo in una situazione in cui chi è aggredito, chi si difende, chi aiuta come le forze dell'ordine, deve poi anche difendersi in tribunale". Lo ha detto la neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista a Matrix."Mi faccio chiamare il presidente, perché ritengo che non ci sia bisogno ...