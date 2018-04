THE VOICE OF ITALY 2018 | TEAM E ELIMINATI Knock Out | diretta 28 aprile | steal anche

Al Bano e Romina Power/ I fans scommettono sul trionfo a THE Voice : Al Bano e Romina Power ancora al centro del gossip: lo scontro con Loredana Lecciso continua, ecco cosa pensa del possibile ritorno di fiamma Giovanni Ciacci.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:08:00 GMT)

THE VOICE of Italy 2018/ Knock Out - diretta 26 Aprile : chi sarà eliminato? Tutti i modi per seguire la puntata : The Voice of Italy 2018, diretta secondo Knock Out: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia scelgono gli ultimi semifinalisti utilizzando l'opzione dello Steal. (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:55:00 GMT)

Anticipazioni sul 2° Knock Out di THE VOICE of Italy - tutti i nomi dei concorrenti per un posto alle Battles : Le Anticipazioni del 2° Knock Out di The Voice of Italy ci rivelano quali saranno i concorrenti che saliranno sull'ideale ring del programma per giocarsi un posto in semifinale. Già 6 i concorrenti che hanno avuto accesso all'unica Battle prevista per questa edizione del programma, con 4 voci ancora in bilico e sulle poltrone messe a disposizione dallo Steal. La nuova puntata sarà in grado di dirci quale sarà la sorte di questi concorrenti, ...

THE VOICE of Italy 5 – Sesta puntata del 26 aprile 2018 – La seconda puntata dei Knockout. : Sono passati due anni, ma questa sera alle 21:20 torna su Rai 2 The Voice of Italy, il talent show in cui la voce è l’unica cosa che conta. Dopo un anno di pausa (frutto anche del tracollo negli ascolti patito dalla quarta edizione), il programma riprende con un nuovo conduttore, Costantino della Gherardesca, sempre più asso pigliatutto delle prime serate di Rai 2. Questa sera, […] L'articolo The Voice of Italy 5 – Sesta puntata del ...

THE VOICE of Italy 2018 puntata 26 aprile : anticipazioni e diretta : The Voice of Italy 2018 giovedì 26 aprile alle ore 21.20 su Rai2 ospita il secondo e ultimo Knock Out, condotto da Costantino della Gherardesca.prosegui la letturaThe Voice of Italy 2018 puntata 26 aprile: anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 26 aprile 2018 09:00.

THE VOICE of Italy 2018 giunge al secondo Knock Out. Ecco tutte le scelte dei coach : Il ring di The Voice of Italy 2018 giovedì 26 aprile alle 21.20 su Rai2 ospita il secondo e ultimo Knock Out, condotto da Costantino della Gherardesca. Dopo i primi 6 selezionati giovedì scorso, Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia sceglieranno gli ultimi 10 semifinalisti da portare alla fase successiva, la Battle. Nei Knock Out ogni coach suddivide il proprio team in 3 quartetti, assegnando un brano a ciascun talento. Alla fine ...

Continua l’avventura della nettunese di origini albanesi Deborah Xhako all’interno del format musicale THE VOICE of Italy 2018 : Deborah ha fatto ingresso nella serata di giovedì 19 aprile alla fase dei Knockout, la seconda fase del programma The Voice. In questa fase, i 12 cantanti dello stesso team sono stati divisi in 3 gruppi da 4, i quali si sono sfidati ognuno con un brano differente. La scelta del vincitore di ogni gruppo […]

Intervista a Cristina Scabbia - giudice 'metal' di THE VOICE of Italy : Cristina Scabbia è l'esempio vivente del detto "l'abito non fa il monaco". La donna italiana che più ha rappresentato il genere metal nel mondo della musica nostrana ci tiene a sdoganare questo concetto: il fatto di avere un look non convenzionale e di ascoltare , e soprattutto fare , un tipo di musica alternativo, non vuol dire essere ...

THE VOICE of Italy 2018/ Knock Out - team ed eliminati : il web difende Michael Jackson da Al Bano : The Voice of Italy 2018, primo Knock Out: le scelte per i team di Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia, fra eliminazioni, conferme e ripescaggi dell'ultimo minuto(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:17:00 GMT)

THE VOICE of Italy 5 : promossi e bocciati del primo Knock Out : Prime eliminazioni durante la fase dei Knock Out di The Voice of Italy 2018: ecco chi sono i promossi e bocciati che hanno passato il turno The Voice of Italy 5 entra nel vivo con le fasi dei Knock Out. I cantanti, selezionati durante la prima fase di Blind Audition, si sono scontrati a suon di note per conquistare l’accesso alle Battle. Scopriamo chi ha passato il turno e chi invece è stato eliminato durante la prima puntata di Knock Out ...