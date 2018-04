The Voice of Italy 2018 puntata 26 aprile diretta | Marica in semifinale

The Voice of Italy 2018 - team e eliminati Knock Out - diretta 26 aprile : chi sceglierà Francesco Renga? : The Voice of Italy 2018, diretta secondo Knock Out: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia scelgono gli ultimi semifinalisti utilizzando l'opzione dello Steal. (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:40:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 : Al Bano sbotta col pubblico - J-Ax piange con “vaffa” : Al Bano striglia il pubblico di The Voice of Italy 2018: “Le regole sono queste. O le rispettiamo o…” Chi ha visto la puntata di The Voice of Italy di giovedì 26 aprile 2018 non ha potuto non notare la reazione di Al Bano. Il giudice, criticato dal pubblico per non aver usato lo steal […] L'articolo The Voice of Italy 2018: Al Bano sbotta col pubblico, J-Ax piange con “vaffa” proviene da Gossip e Tv.

Raimondo Cataldo ai Knock Out di The Voice lancia l’asta del microfono ma convince il “killer Al Bano” (video) : Nel secondo quartetto che si è esibito per il team di Al Bano, a spuntarla è stato Raimondo Cataldo ai Knock Out di The Voice 2018, in onda su Rai2 il 26 aprile. Al Bano ha chiesto a tutti i suoi concorrenti di giocare bene la carta dell'adrenalina nelle esibizioni sul palco: "Questo momento rappresenta per loro un passo verso il futuro: a me sta il peso della scelta" ha commentato il cantautore durante la preparazione dei brani. Ad Angela ...

Anticipazioni sul 2° Knock Out di The Voice of Italy - tutti i nomi dei concorrenti per un posto alle Battles : Le Anticipazioni del 2° Knock Out di The Voice of Italy ci rivelano quali saranno i concorrenti che saliranno sull'ideale ring del programma per giocarsi un posto in semifinale. Già 6 i concorrenti che hanno avuto accesso all'unica Battle prevista per questa edizione del programma, con 4 voci ancora in bilico e sulle poltrone messe a disposizione dallo Steal. La nuova puntata sarà in grado di dirci quale sarà la sorte di questi concorrenti, ...