THE VOICE OF ITALY 2018 Knock Out | diretta 26 Aprile | chi sarà eliminato? I nomi dei

THE VOICE of Italy 2018 sesta puntata Knock Out : anticipazioni 26 aprile : THE Voice OF Italy 2018 anticipazioni sesta puntata Knock OUT. Stasera in tv, giovedì 26 aprile, torna su Rai 2 il talent con il secondo dei due appuntamenti dedicati alla seconda fase dello show. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e quello che succederà durante la gara. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice of Italy 2018 sesta puntata Knock Out: anticipazioni 26 aprile Concluse le quattro puntate di Blind Auditions, la gara è ...

THE VOICE of Italy 2018 giunge al secondo Knock Out. Ecco tutte le scelte dei coach : Il ring di The Voice of Italy 2018 giovedì 26 aprile alle 21.20 su Rai2 ospita il secondo e ultimo Knock Out, condotto da Costantino della Gherardesca. Dopo i primi 6 selezionati giovedì scorso, Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia sceglieranno gli ultimi 10 semifinalisti da portare alla fase successiva, la Battle. Nei Knock Out ogni coach suddivide il proprio team in 3 quartetti, assegnando un brano a ciascun talento. Alla fine ...

Continua l’avventura della nettunese di origini albanesi Deborah Xhako all’interno del format musicale THE VOICE of Italy 2018 : Deborah ha fatto ingresso nella serata di giovedì 19 aprile alla fase dei Knockout, la seconda fase del programma The Voice. In questa fase, i 12 cantanti dello stesso team sono stati divisi in 3 gruppi da 4, i quali si sono sfidati ognuno con un brano differente. La scelta del vincitore di ogni gruppo […]

Intervista a Cristina Scabbia - giudice 'metal' di THE VOICE of Italy : Cristina Scabbia è l'esempio vivente del detto "l'abito non fa il monaco". La donna italiana che più ha rappresentato il genere metal nel mondo della musica nostrana ci tiene a sdoganare questo concetto: il fatto di avere un look non convenzionale e di ascoltare , e soprattutto fare , un tipo di musica alternativo, non vuol dire essere ...

THE VOICE of Italy 2018/ Knock Out - team ed eliminati : il web difende Michael Jackson da Al Bano : The Voice of Italy 2018, primo Knock Out: le scelte per i team di Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia, fra eliminazioni, conferme e ripescaggi dell'ultimo minuto(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:17:00 GMT)

THE VOICE of Italy 5 : promossi e bocciati del primo Knock Out : Prime eliminazioni durante la fase dei Knock Out di The Voice of Italy 2018: ecco chi sono i promossi e bocciati che hanno passato il turno The Voice of Italy 5 entra nel vivo con le fasi dei Knock Out. I cantanti, selezionati durante la prima fase di Blind Audition, si sono scontrati a suon di note per conquistare l’accesso alle Battle. Scopriamo chi ha passato il turno e chi invece è stato eliminato durante la prima puntata di Knock Out ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs THE VOICE of Italy vs Emigratis | Auditel 19 aprile 2018 : Chi avrà vinto la gara degli Ascolti tv ieri? Il primo knock out della attuale edizione di The Voice of Italy o l’ilarità senza freni di Pio e Amedeo nel programma Emigratis? Scelta ardua, ieri sera, per i telespettatori. Scopriamo assieme, dunque, i risultati dei dati Auditel relativi al prime-time. Ascolti tv ieri, 19 aprile 2018 **dati Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00** RAI 1. Nuove puntate di “Don Matteo 11”, ...

THE VOICE of Italy 2018/ Knock Out - team ed eliminati : le scelte di J-Ax bocciate dal web : The Voice of Italy 2018, primo Knock Out: le scelte per i team di Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia, fra eliminazioni, conferme e ripescaggi dell'ultimo minuto(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 08:52:00 GMT)

A THE VOICE vincono la noia e l'aiutino dell'autotune. E sui social fioccano le critiche : Finite le blind audition a The Voice si comincia a fare sul serio, ma prima della competizione vera e propria manca ancora un passaggio, il più difficile per i quattro giudici, Al Bano , J-Ax , ...

THE VOICE OF ITALY 2018/ Knock Out - team ed eliminati : le scelte di J-Ax fra addii e ripescaggi : The VOICE of ITALY 2018, primo Knock Out: le scelte per i team di Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia, fra eliminazioni, conferme e ripescaggi dell'ultimo minuto(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 06:23:00 GMT)

TEAM J-AX / Concorrenti e Knockout : salvi Riccardo Giacomini e Andrea Tramacere (THE VOICE of Italy 2018) : Il TEAM di J-AX è al completo e questa sera i dodici Concorrenti si sfideranno nel corso dei primo Knockout. Chi passerà la selezione? (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:43:00 GMT)

TEAM FRANCESCO RENGA / Knockout : salvi Asia Sagripanti e Marco Pio Coniglio (THE VOICE of Italy 2018) : Dodici concorrenti compongono il TEAM di FRANCESCO RENGA, una squadra ricca di talenti pop, che strizzano l'occhio allo stile hard rock. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:39:00 GMT)

Team Cristina/ La coach salva Elisabetta Eneh e "ripesca" Laura Ciriaco (THE VOICE of Italy 2018) : Cristina Scabbia è una delle più grandi sorprese di The Voice of Italy 2018: la voce dei Lacuna Coil ha scelto i 12 talenti migliori? Ecco tutti i nomi.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:36:00 GMT)

THE VOICE 2018 : i concorrenti scelti dai giudici nei primi Knock Out : I nomi dei concorrenti di The Voice of Italy 2018 scelti dai giudici nei primi know out Sono stati ufficialmente rivelati i nomi dei concorrenti di The Voice 2018 che hanno passato i primi Knock Out grazie alla scelta dei giudici J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Parliamo dei primissimi partecipanti che accedono […] L'articolo The Voice 2018: i concorrenti scelti dai giudici nei primi Knock Out proviene da Gossip e Tv.