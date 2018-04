Terremoto magnitudo 4 2 in Molise | ecco la scheda con gli effetti macrosismici

Terremoto - scossa di magnitudo 3 - 4 al largo delle Eolie : Trema la terra al largo di Messina. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 si è registrata oggi nel mare intorno alle isole Eolie. L'Ingv l'ha registrata alle 16,53. L'ipocentro è stato a 3 ...

Molise : scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 | Epicentro a Acquaviva Collecroce : Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata in Molise: ad avvertirla sono stati gli abitanti di Termoli e di tutta la costa della regione. Il sisma, sentito anche in Abruzzo, e nel Foggiano, non fa parte della sequenza iniziata il 24 agosto 2016 nel Centro Italia

