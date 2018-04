Temporali al nord-est tra pomeriggio-sera

Meteo Italia LIVE : caldo estivo al Nord - forti Temporali pomeridiani in Sicilia : 1/16 ...

Allerta Meteo - forti Temporali pomeridiani al Sud : bombe d’acqua in Sicilia mentre al Nord è già estate [LIVE] : 1/9 ...

Allerta Meteo al Sud per i forti Temporali pomeridiani di oggi. Caldo estivo al Nord fino a +28°C in pianura Padana : 1/19 ...

Allerta Meteo - forti Temporali pomeridiani al Centro/Sud mentre da Ovest avanza una “bolla” di super caldo : verso i +30°C al Nord : 1/23 ...

Previsioni Meteo - inizia la settimana dei Temporali pomeridiani : attenzione al Centro/Sud. Super caldo al Nord : Previsioni Meteo – inizia oggi la settimana dei temporali pomeridiani sull’Italia. I fenomeni più intensi si verificheranno sull’Appennino, al Centro/Sud, a partire da oggi soprattutto tra Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, ma più lievi anche in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. Parliamo delle zone ...

Meteo : da domani temperature estive al sud. Ma al nord ancora piogge e Temporali : Nelle regioni meridionali temperature che in alcuni casi potranno superare i gradi.Continua a leggere

Meteo - dopo la tregua di Pasqua torna il maltempo : Temporali al Nord : dopo la tregua di Pasqua e Pasquetta, il maltempo torna a colpire l'Italia, proprio al termine delle festività. Già nella giornata di oggi, martedì 3 aprile, una nuova perturbazione...

Temporali dal pomeriggio-sera al Nord : Nuovi Temporali al Nord nella seconda parte di giornata Dal pomeriggio-sera infatti al settentrione soprattutto nella fascia delle Alpi-prealpi l’avvicinarsi di aria piu’ fredda in quota atlantica in contrasto al richiamo di correnti sciroccali forzerà la formazione di Temporali anche moderati come cerchiato in mappa. In queste zone avremo la possibilità di rovesci intensi e […]

Allerta Meteo Equinozio di Primavera - l’avviso della protezione civile : “vento di burrasca da nord a sud - neve al centro e Temporali sulla Campania” : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di un impulso perturbato di origine atlantica, alimentato da aria più fredda proveniente dal nord-Europa, determina precipitazioni diffuse sul medio versante adriatico e sul meridione, anche nevose e fino a quote collinari al centro, accompagnate da un generale rinforzo dei venti. sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Maltempo - in arrivo Temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud - : Allerta della Protezione Civile per una nuova perturbazione atlantica che colpirà l'Italia da giovedì 15 marzo. Rovesci di forte intensità interesseranno diverse regioni, a partire da quelle ...

Maltempo - in arrivo Temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud : Maltempo, in arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud Allerta della Protezione Civile per una nuova perturbazione atlantica che colpirà l'Italia da giovedì 15 marzo. Rovesci di forte intensità interesseranno diverse regioni, a partire da quelle settentrionali per arrivare poi anche a quelle meridionali. LE ...

Meteo : il maltempo regala una breve pausa - ma da giovedì nuovi Temporali al Centro-Nord : Marzo si conferma “pazzerello”: dopo un paio di giorni di bel tempo e clima primaverile una nuova intensa perturbazione raggiungerà il Centro-Nord portando piogge e temporali anche molto forti. Allerta in Liguria.Continua a leggere

Il maltempo divide l'Italia : piogge e Temporali nord - sole al Sud : Il maltempo divide l'Italia: piogge e temporali Nord, sole al Sud Nuova perturbazione sulle regioni settentrionali: forti rovesci in particolare sul versante ligure, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e sull’alta Toscana. Allerta anche in Lazio. In meridione temperature primaverili grazie al vento di scirocco. LE ...

Maltempo - piogge e Temporali nord : allerta in Liguria. Sole al Sud - : Una nuova perturbazione ha colpito le regioni settentrionali: forti rovesci in particolare sul versante ligure, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e sull'alta Toscana. In meridione, invece, temperature ...