Telespazio | accordo tra e-Geos e Ursa per fornitura scene radar

meteoweb.eu

: RT @telespazio: Nuovo accordo tra @e_geos & @UrsaSpace firmato al @GEOINTsymposium di #Tampa (Florida). La società italiana #egeos di @ASI_… - gravitazeroeu : RT @telespazio: Nuovo accordo tra @e_geos & @UrsaSpace firmato al @GEOINTsymposium di #Tampa (Florida). La società italiana #egeos di @ASI_… - telespazio : .@massimoc_square #lob #Geoinformazione #Telespazio & @e_geos #ceo “Sono orgoglioso per il nuovo accordo ringrazio… - ASI_spazio : RT @telespazio: Nuovo accordo tra @e_geos & @UrsaSpace firmato al @GEOINTsymposium di #Tampa (Florida). La società italiana #egeos di @ASI_… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Roma, 26 apr. (AdnKronos) – E-, una società costituita da(80%) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%), e la società statunitenseSpace Systems () hanno firmato al Geoint Symposium di Tampa (Florida) undi collaborazione grazie al quale la società italiana fornirà migliaia digenerate dai satelliti della costellazione COSMOSkyMed come componente base per i prodotti commercializzati da. Il nuovo contratto, si legge in una nota, fa seguito all’siglato un anno fa da e-per la commercializzazione di nuovi e avanzati prodotti di data analytics basati su tecnologia. Questoha consentito alle aziende di sviluppare i rispettivi business in nuovi e interessanti mercati. “Sono orgoglioso per la firma del nuovoe vorrei ringraziare lo Space Team diper averci consentito di ...