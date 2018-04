Telecamere nei macelli italiani | Codacons si unisce alla richiesta Legambiente | CIWF e

Telecamere nei macelli per legge : la proposta di Legambiente - CIWF Italia e Animal Law al Parlamento : Vitelli gettati via dai camion, presi a pugni e calci. Bufalini lanciati per aria sgozzati vivi. Le immagini girate un anno fa dal team investigativo dell’associazione Free John Doe che investigò per mesi su un macello in provincia di Frosinone, hanno raccontato una realtà purtroppo non isolata che probabilmente sarebbe rimasta nascosta. Ecco perché Legambiente, CIWF Italia e Animal Law chiedono di introdurre in Italia una legge che preveda ...