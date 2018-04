Syngenta in campo contro la malaria : Roma, 26 apr. - (AdnKronos) - Combattere la malaria e aiutare a proteggere la salute e i mezzi di sussistenza degli agricoltori africani. E' questo l'obiettivo di Syngenta che in occasione dell’11esimo World malaria Day, la giornata istituita dall'Oms per sensibilizzare l’opinione pubblica sui risch