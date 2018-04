Svelato il volto della mamma di Alex in Grey’s Anatomy 14 | per la prima volta in video

optimaitalia

(Di giovedì 26 aprile 2018) A quanto pare, per ladall'inizio del medical drama di Shonda Rhimes, il pubblico incontrerà ladiin Grey's14 nell'episodio che prevede il viaggio di Karev con la sua fidanzata Jo in Iowa per annunciare alla famiglia le prossime nozze.Si tratta dell'ex star di The Bionic Woman, Lindsay Wagner, che interpreterà il ruolo di guest star chiave nell'episodio di Grey'sin onda il 3 maggio negli Stati Uniti su ABC (a giugno in Italia su FoxLife): Fight For Your Mind, scritto da Andy Reaser, è diretto dal co-protagonistaserie Jesse Williams, che interpreta il dottor Jackson Avery, qui al suo debutto alla regia.Il personaggio di Helen Karev è già stato citato più volte in questi anni nei racconti die mostrato nello speciale episodio 14x15 nei suoi ricordi, da giovane, in un flashback: in quel caso, per l'episodio diretto dalla ...