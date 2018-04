Svelati i primi dettagli del nuovo album di Shawn Mendes | tracklist | titolo e data di

optimaitalia

: Svelati i primi dettagli del nuovo album di @ShawnMendes: tracklist, titolo e data di uscita #ShawnMendesTheAlbum… - OptiMagazine : Svelati i primi dettagli del nuovo album di @ShawnMendes: tracklist, titolo e data di uscita #ShawnMendesTheAlbum… - cristinnnaaa : RT @Olbia_it: ++ GOLFO ARANCI: ARRIVA GIANNA NANNINI ++ Svelati i primi particolari degli eventi estivi. - 3cinematographe : -

(Di giovedì 26 aprile 2018)deldi: grazie ad una diretta su Youtube ieri sera e ad alcuni indizisui social, il cantante canadese ha rivelato alcune novità sul disco in uscita a maggio.Anticipato da ben due brani, In My Blood e Lost In Japan,: The, questo ilscelto per il terzo progetto discografico dell'artista, uscirà il prossimo 25 maggio in tutto il mondo. L'è già disponibile in pre-order alla seguente pagina.Ildiconterrà, naturalmente, i brani rilasciati nelle scorse settimane, già disponibili sulle piattaforme digitali streaming e download.: Thefa seguito ad Illuminate (2016), ed a Handwritten (2015). I due singoli rilasciati a marzo hanno segnato il ritorno discografico didopo le hit Treat You Better, Mercy e There's Nothing Holdin' Me Back.Nel...