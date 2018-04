Svelata ufficialmente la Iron Suit di Spider-Man di Avengers Infinity War nel gioco PS4

optimaitalia

(Di giovedì 26 aprile 2018) In seguito ai leak di alcuni giorni fa, nelle ultime ore Sony Interactive Entertainment ha presentatoil secondo bonus pre-ordine per Marvel's-Man di Insomniac Games, in uscita il 7 settembre 2018 per PS4: il costume chiamato, ispirato adWar, e possiamo ammirarlo in un trailer. Pare che la clip verrà proiettata nelle sale prima del film, almeno in quelle statunitensi.Esattamente come la tuta-Punk, il costume danon sarà esclusiva per i preordini. Chi ha prenotato la sua copia di-Man PS4 lo sbloccherà semplicemente non appena avranno la possibilità di cambiare outfit, ma tutti saranno in grado di sbloccarlo prima o poi a un certo punto del.Per chi avesse la memoria corta, si tratta del costume che l’Uomo Ragno, interpretato dal buon Tom Holland, riceve daMan e veste nel nuovo cinecomic ...