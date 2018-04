ilnotiziangolo

: #Suits 8 annuncia l'arrivo di un nuovo avvocato (VIDEO) - Tutto_tv : #Suits 8 annuncia l'arrivo di un nuovo avvocato (VIDEO) -

(Di giovedì 26 aprile 2018)8 ha appena rilasciato il promo della sua nuova stagione. Il debutto avverrà il prossimo luglio sull’emittente USA e ci rivelerà che cosa accadrà ai nostri protagonisti. Con l’uscita di scena di due icone della serie Tv,8 è pronto a scendere in campo con l’attrice Katherine Heigl. Sarà lei ilda cui Harvey si dovrà guardare le spalle. Il promo dell’ottava stagione ci svela infatti che fra i due legali ci saranno subito delle scintille.8, promo e anticipazioni Meghan Markle e Patrick J Adams saranno fuori dai giochi in8, come sanno ormai tutti i fan dello show. Il legal drama è già corso ai ripari per rinnovare l’aria che si respirerà nelcapitolo, soprattutto grazie all’ingresso di Samantha Wheeler. Il promo di8 ci mostra infatti il suo arrivo non solo nella serie Tv, ma anche nello studio di ...