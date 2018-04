Su Rai Gulp arriva Heidi Bienvenida | la serie tv argentina con protagonista una Heidi in

superguidatv

(Di giovedì 26 aprile 2018) Sta per sbarcare in Italia latv, versione moderna della famosasvizzera conosciuta da grandi e piccini. Dopo il grande successo riscontrato in America latina, arriverà sui nostri schermi, precisamente su Rai, canale dedicato al pubblico dei teenager, alla fine del mese di aprile., dal 30 aprile su Raidebutterà su Rai(canale 42) lunedì 30 aprile e andrà in onda tutti i giorni alle 18.25, per un totale di 60 episodi. L’acclamataper ragazzi, che in lingua originale prende il titolo dia casa, è ideata dall’Marcela Citterio, già creatrice di altre amatissimequali Il mondo di Patty, Chica Vampiro e Io sono Franky. Ispirata al celebre romanzo del 1880 di Johanna Spyri (trasformato quasi un secolo dopo nell’anime giapponese che tutti ...