STRISCIA LA NOTIZIA Ficarra e Picone tornano dopo due puntate in edizione ridotta

Pomeriggio 5 Barbara d’Urso smentisce STRISCIA la Notizia : nessun cellulare : Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha smentito le segnalazioni ricevute da Striscia la Notizia. Il noto telegiornale satirico a firma di Antonio Ricci, proprio lunedì sera, aveva fatto notare due possibili infrazioni del regolamento da parte di alcuni concorrenti. Simone Coccia poteva aver bestemmiato, mentre Veronica, figlia di Bobby Solo, aveva parlato di un cellulare nella casa. La conduttrice, dopo aver fatto ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ottimi ascolti : oltre 6.800.000 spettatori. Il programma più visto dell'access prime time : Questa sera, martedì 24 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA con Ficarra e Picone. In studio anche le veline. (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:15:00 GMT)

“Simone ma che hai detto?!”. Gf : è già squalifica. Coccia Colaiuta ha esagerato ed è stato smascherato da STRISCIA la Notizia. Barbara D’Urso non perde tempo : “Verificherò - non sono una svicolona” : La seconda puntata del Grande Fratello 15 sta già facendo tremare la conduttrice. Appena è entrata in studio Barbara D’Urso lo dice subito senza troppi giri di parole: “Striscia ha fatto due segnalazioni e noi siamo pronti a controllare. Non vogliamo svicolare. Grazie a Striscia perché sono sempre puntuali nelle segnalazioni. Verificheremo e ve ne daremo contezza il prima possibile”. Cosa è successo? Striscia la notizia ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso a STRISCIA la Notizia : «Grazie - ma noi non svicoliamo e faremo chiarezza» : Barbara D'Urso apre la seconda puntata del Grande Fratello con una stoccata alla Marcuzzi. Prima dell'inizio della puntata Striscia la Notizia ha mandato in onda un servizio in cui sembrerebbe esserci ...

Gf - telefono in casa? 'STRISCIA la notizia' manda in onda il filmato sospetto : Finita l’Isola dei Famosi, Striscia la notizia ha iniziato ad indagare sulle dinamiche del Grande Fratello. A una settimana dall’esordio del reality condotto da Barbara d’Urso, al...

Gf - telefono in casa? 'STRISCIA la notizia' manda in onda il filmato sospetto : Finita l’Isola dei Famosi, Striscia la notizia ha iniziato ad indagare sulle dinamiche del Grande Fratello. A una settimana dall’esordio del reality condotto da Barbara d’Urso, al...

Simone Coccia ha bestemmiato? / STRISCIA La Notizia lo incastra con un video (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia ha avuto un breve momento di sconforto nei primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello 2018; tuttavia, oggi le cose sembrano essere cambiate...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:30:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA/ Cristiano Militello festeggia l'esordio del Sondrio Calcio in Serie D : Dopo la pausa domenicale questa sera, lunedì 23 aprile, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA con Ficarra e Picone. In studio anche le veline. (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Michele Mazzarano/ STRISCIA la Notizia : Pd di Taranto chiede l'allontanamento dell'ex assessore dal partito : Michele Mazzarano, il caso a Striscia la Notizia: il Pd di Taranto chiede l'allontanamento dell'ex assessore dal partito dopo la bufera sul presunto voto di scambio. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:00:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA/ Rajae Bezzaz festeggia il ritorno del cinema in Arabia Saudita : Questa sera, venerdì 20 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA con Ficarra e Picone. In studio anche le veline.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:30:00 GMT)

Asl Taranto - irregolarità nelle gare di appalto/ Video - STRISCIA la Notizia : Rossi - “sanzioni e sospensioni” : Asl Taranto, irregolarità nelle gare di appalto: l'inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio, intervista il direttore generale Rossi sul caso "appaltopoli" in Puglia.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:10:00 GMT)

Il cioccolato di Modica a STRISCIA La Notizia : Il cioccolato di Modica e u Dammusu ro ciucculattaru venerdì 20 aprile sarà protagonista della rubrica di Striscia La Notizia in onda su Canale 5.

STRISCIA la Notizia : a Roma borseggiatori e ladri sono l’incubo dei turisti : Striscia la Notizia: a Roma borseggiatori e ladri sono l’incubo dei turisti L’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione continua a documentare la situazione nelle strade della Capitale Continua a leggere

STRISCIA LA NOTIZIA/ Dopo il servizio di Edoardo Stoppa condannato un veterinario bolognese : Questa sera, giovedì 19 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA con Ficarra e Picone. In studio anche le veline. (Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:20:00 GMT)