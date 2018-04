Stati Uniti | nuove richieste di sussidio scendono a 209 mila unità

Stati Uniti : deficit bilancia merci in calo a marzo : La bilancia merci statunitense, il dato che misura il saldo tra il valore delle merci esportate e di quelle importate, a marzo ha segnato un rosso di 68 miliardi di dollari. il dato precedente si era ...

Macron e Trump - accordo sul nucleare iraniano?/ Gli Stati Uniti fanno il gioco dell'Arabia Saudita : Macron e Trump, accordo sul nucleare iraniano? Continua il dialogo tra Francia e Usa sull'intesa, ma Teheran avverte: "Se l'intesa verrà annullata, ci sfileremo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:06:00 GMT)

Le vere ragioni della de-escalation diplomatica e militare tra Stati Uniti e Corea del Nord : Pyongyang, fu la risposta a stretto giro di posta di Trump, affronterà 'un fuoco una furia che il mondo non ha mia visto prima', se intenderà davvero mettere in atto il suo piano distruttivo. Parole ...

L’ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush - 93 anni - è stato ricoverato in ospedale : L’ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush, 93 anni, è stato ricoverato domenica 21 aprile nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Houston: ha un’infezione che si è diffusa nel suo sangue. Lo ha detto il portavoce della famiglia The post L’ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush, 93 anni, è stato ricoverato in ospedale appeared first on Il Post.

Logistica - Savino del Bene si rafforza ancora negli Stati Uniti : Teleborsa, - La Logistica italiana si afferma sempre più nel florido mercato statunitense , dove si aprono nuove opportunità di business. La società fiorentina Savino Del Bene ha annunciato l'apertura ...

L'Italia del Franchising sbarca negli Stati Uniti : le storie più rappresentative del 2018 al Padiglione Italia all'International Franchise ... : Exportiamo e AZ Franchising saranno media partner ufficiali dell'evento e seguiranno la 3 giorni di fiera con interviste, reportage e dirette streaming. "Il Franchising è un tipo di investimento che ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : risultati e classifica seconda giornata. Italia sconfitta 6-5 dagli Stati Uniti all’ultimo end : seconda giornata di gare dei Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). L’Italia subisce la prima sconfitta del torneo, con la coppia formata da Veronica Zappone e Simone Gonin che viene battuta dagli Stati Uniti di Sarah Anderson e Korey Dropkin con il punteggio di 6-5. Gli azzurri avevano aperto benissimo la partita riuscendo a rubare addirittura tre mani consecutive e trovandosi così in vantaggio per 4-0 ...

Fed Cup 2018 - la finale sarà Repubblica Ceca-Stati Uniti. Superate Germania e Francia : La finale della Fed Cup 2018 sarà Repubblica Ceca-Stati Uniti: questo l’esito delle due semifinali, che hanno visto prevalere in entrambi i casi la formazione in trasferta. Le ceche si sono imposte in Germania per 4-1, mentre le statunitensi sono passate in Francia per 3-2. In tutti e due i casi a dare il punto decisivo è stato il quarto singolare, con entrambi i doppi giocati a punteggio acquisito. L’atto finale si giocherà in ...

Stati Uniti - giustiziato il detenuto più vecchio di sempre : aveva 83 anni : Era accusato di aver ucciso 30 anni fa un giudice federale del suo distretto, in Alabama, per vendicarsi di essere stato escluso dalla carriera forense

Da ricordare il 20 aprile per Samsung Galaxy S7 : negli Stati Uniti scatta l’aggiornamento Oreo : Abbiamo dovuto attendere tanto, forse più del previsto, ma a partire da oggi 20 aprile possiamo finalmente dare la notizia più attesa per il Samsung Galaxy S7 e per tutti gli utenti che hanno deciso di puntare su questo smartphone, visto che sta scattando una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo. Dopo mesi di rumors, frenate e accelerazioni, nelle ultimissime ore l'annuncio è giunto da una fonte ufficiale, quella ...

In Alabama è stata eseguita la pena di morte del più anziano condannato a morte nella storia recente degli Stati Uniti : In Alabama è stata eseguita la condanna a morte di Walter Leroy Moody, un uomo di 83 anni condannato per avere costruito e spedito pacchi esplosivi che nel 1989 causarono la morte di un giudice e di un avvocato per The post In Alabama è stata eseguita la pena di morte del più anziano condannato a morte nella storia recente degli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Galline ornamentali / In Inghilterra e negli Stati Uniti l'uccello domestico utilizzati per la pet therapy : Galline ornamentali, in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America l'uccello vengono utilizzati per la pet therapy. Alcune star di Hollywood hanno deciso di utilizzarle come animali domestici(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:46:00 GMT)

Facebook è un problema o una risorsa per gli Stati Uniti? : A distanza di alcuni giorni, la giacca e la cravatta indossate da Mark Zuckerberg a Washington cominciano a scolorire nel ricordo. Il giovane capo di Facebook è tornato alla consueta maglietta grigia. E il suo mutare di abbigliamento testimonia in maniera inequivocabile la fine di un'epoca e il passaggio cruento all'età adulta.L'era della responsabilità del "sultano digitale" si è aperta con il confronto diretto con ...