“Stanotte vado nel suo letto e…” Grande Fratello | Danilo Aquino choc La lite con

caffeinamagazine

: Due sono le cose e studio stanotte,ora mi tranquillizzo un po’ perché ho l’ansia addosso,oppure domani non vado e f… - benfedemysun_ : Due sono le cose e studio stanotte,ora mi tranquillizzo un po’ perché ho l’ansia addosso,oppure domani non vado e f… - BITCHYFit : Grande Fratello, Danilo si scaglia contro Aida: 'Stanotte vado nel letto accanto a lei e...' | BitchyF -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Tensione alle stelle all’interno della casa delNip. Le ultime ore a Cinecittà non sembrano trascorrere in pieno relax, come invece dovrebbe essere. Liti, parole grosse e persino minacce si sono susseguite a causa di piccole incomprensioni. Mercoledì 25 Baye Dame è stato protagonista di un’accesacon la vulcanica Aida Nizar. La spagnola ha preso una porzione di tiramisù senza aspettare gli altri e questo ha mandato su tutte le furie il giovane italo-senegalese. Baye Dame ha prima tolto ad Aida la coppa di tiramisù con la forza, alitandole in faccia, poi si è piazzato davanti al frigo per evitare che Aida prendesse il tiramisù e anche in questo caso le alitate non sono mancate. Gli animi si sono scaldati e la maggior parte degli inquilini hanno preso le parti del giovane romano. La battaglia contro l’inquilina spagnola è appena iniziata e in ...