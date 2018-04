Sport Club Giudecca | tutti i numeri di una stagione da ' C' ampionesse

tvio

(Di giovedì 26 aprile 2018) In un campionato in bilico fino all'ultima giornata le ragazze del PsG centrano una importante promozione in serie C, dopo 11 partite giocate, 2 sconfitte e 1 finita in pareggio. Un successo che ...