SPILLO Le contraddizioni dell' euro e i vantaggi delle criptovalute

ilsussidiario

(Di giovedì 26 aprile 2018) Alcune parole di Vitor Constancio e un errore di Deutsche Bank mostrano le falle'attuale sistema finanziario e monetario, non presenti nella Blockchain. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 06:06:00 GMT)BITCOIN/ Soros e i paesi pronti a investire nel "business", di G. PassaliSPY FINANZA/ I guai in arrivo per le Banche centrali, di M. Bottarelli