Spider-Man | un trailer ci mostra il costume Iron Spider

Svelata ufficialmente la Iron Suit di Spider-Man di Avengers Infinity War nel gioco PS4 : In seguito ai leak di alcuni giorni fa, nelle ultime ore Sony Interactive Entertainment ha presentato ufficialmente il secondo bonus pre-ordine per Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, in uscita il 7 settembre 2018 per PS4: il costume chiamato Iron Spider, ispirato ad Avengers: Infinity War, e possiamo ammirarlo in un trailer. Pare che la clip verrà proiettata nelle sale prima del film, almeno in quelle statunitensi. Esattamente come la ...

Il director di Spider-Man PS4 elogia Sony e parla di partnership future : L'imminente gioco di Spider-Man di Insomniac Games per PlayStation 4 preannuncia di essere uno dei migliori videogiochi sui supereroi di sempre, ma anche una delle esclusive Sony più entusiasmanti degli ultimi anni. Il director del gioco ha recentemente parlato della partnership fruttuosa con Sony, aprendo a nuove partnership in futuro. parlando della qualità delle esclusive PS4 degli ultimi anni (God of War, The Last of Us, Uncharted e così ...

“Hanno arrestato Spiderman”. L’orrore dietro la maschera : per anni - indossando il costume del famoso supereroe - era stato al servizio dei più piccoli - amato da tutti. Ma quell’uomo nascondeva un orribile segreto venuta a galla nel peggiore dei modi : per lui - ora - il carcere a vita : Una vita al servizio dei più piccoli, calandosi puntualmente nel costume di uno dei supereroi più amati dai bambini per strappare loro un sorriso e regalare dei momenti di divertimento. Una dedizione nella sua professione che gli era valsa gli apprezzamenti del mondo intero, con le sue gesta che col passare degli anni erano diventate virali in rete tra gli applausi degli utenti commossi di fronte alle sue performance. Ma dietro ...

Spider-Man darà il via all'universo videoludico Marvel? : Il fatto che Marvel sia partita alla conquista anche del medium videoludico sembra palese dando un'occhiata agli imponenti progetti su cui sta lavorando. Spider-Man di Insomniac Games e il The Avengers Project affidato a Crystal Dynamics e Eidos Montreal sono progetti di un certo peso in mano a grandi e storiche software house che potrebbe dare vita a una sorta di corrispettivo del Marvel Cinematic Universe che tanto bene sta facendo al ...

Spider-Man PS4 darà vita a un… Marvel Gaming Universe? : Spider-Man PS4 non sarà solo un calderone di personaggi ed eventi ispirati all'universo dell'Uomo Ragno, ma includerà anche diverse connessioni con l'Universo Marvel, ad esempio con la presenza della Avengers Tower o del Sancta Sanctorum del Doctor Strange. Possibile che il gioco di Insomniac Games darà vita a un universo videoludico tutto suo? Un Marvel Gaming Universe potrebbe davvero essere un'idea concreta: la Marvel ha già affermato più ...

Spider-Man PS4 svela nuovi dettagli sul ruolo di Mary Jane : Mary Jane è lo storico amore di Peter Parker e, ovviamente, anche nello Spider-Man di Insomniac Games per PlayStation 4 avrà un ruolo di un certo peso. Sappiamo addirittura che la rossa più famosa dei fumetti Marvel sarà un personaggio giocabile - probabile che si giocheranno delle missioni secondarie in cui la si controllerà per avviare incarichi investigativi: questo perché, infatti, nella storia imbastita dal team di sviluppo MJ sarà una ...

Spider-Man in nuove spettacolari immagini che ci mostrano anche Norman Osborn e Shocker : Nella giornata di ieri vi abbiamo accompagnato alla scoperta del Peter Parker e dello Spider-Man alla base del lavoro di Insomniac Games e dell'attesa esclusiva PS4 in uscita il 7 settembre di quest'anno. Quest'oggi ci concentriamo invece su delle nuove immagini davvero interessanti dato che non solo ci mostrano alcune pose spettacolari dell'Uomo Ragno e delle concept art molto belle da vedere: c'è spazio anche per due nuovi personaggi che i fan ...

Spider-Man : Nuovi dettagli in Anteprima : L’hype per l’uscita di Spider-Man, previsto in esclusiva PS4 il 7 Settembre 2018, cresce sempre più, ed oggi vogliamo alimentarla condividendo con voi alcune nuove informazioni in Anteprima. Spider-Man: Nuove informazioni in Anteprima Di seguito la lista delle nuove informazioni, ma prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Il gioco inizia con uno Peter Parker ...

Insomniac Games : assunto un ex designer di Naughty Dog per lavorare a Spider-Man : In casa Insomniac Games le assunzioni non si sono certo fermate: come riporta VG247 la celebre SH continua ad assumere per assicurarsi la perfetta riuscita del tanto atteso Spider-Man per PlayStation 4.In un Tweet un ex dipendente Naughty Dog ha infatti annunciato di essersi unito a Insomniac in un modo piuttosto simpatico, ovvero mostrando i calzini di Spidey che ha deciso di indossare per il suo primo giorno di lavoro.Lo sviluppatore presso ...

Nuove immagini di Spider-Man PS4 ci mostrano un look inedito per Shocker : Nel corso delle ultime ore, Sony e Insomniac Games hanno rilasciato alcuni nuovi screenshot per Spider-Man PS4, il nuovo videogioco ispirato al celebre supereroe Marvel in uscita a settembre in esclusiva PlayStation 4. Sono quattro le Nuove immagini, che ci permettono di dare uno sguardo ravvicinato non solo al buon Spidey, ma anche a due nemici, dei quali uno presenta un look decisamente inedito rispetto a quanto mostrato finora tra fumetti e ...

Alla scoperta dello Spider-Man e del Peter Parker di Insomniac Games : Non sono quelli visti recentemente nell'ultimo film standalone o all'interno di Captain America: Civil War, non sono quelli dei vecchi film e non sono quelli dei fumetti. Chi sono il Peter Parker e lo Spider-Man tratteggiati dai ragazzi di Insomniac Games? Game Informer ha discusso di queste due facce della stessa medaglia all'interno di un nuovo articolo che ci permette di scoprire la visione dietro Alla creazione di queste particolari versioni ...

Spider-Man : in arrivo il romanzo prequel e un artbook : Spider-Man per PS4 è sicuramente uno dei giochi più attesi di questo autunno, il titolo di Insomniac è stato protagonista di numerose notizie nei giorni scorsi che ci hanno permesso di scoprire tantissime informazioni su un'altra delle esclusive di maggior peso per la console di Sony.In attesa dell'approdo di Spider-Man su PlayStation 4, arriva un report di Polygon che annuncia due libri di collegamento in concomitanza con l'uscita del nuovo ...

Un esercito al lavoro su ogni costume di Spider-Man - le rivelazioni degli sviluppatori : Avere tra le mani un gioiellino del calibro di Spider-Man non dev'essere per nulla facile per i ragazzi di Insomniac Games. Il team di sviluppo si trova infatti nella posizione di dover prestarsi a esercizi spinti di equilibrismo tra la propria voglia di dare un contributo significativo alla storia videoludica del tessiragnatele più amato del mondo dei fumetti e la necessità di attenersi quanto più possibile alla sua storia ...