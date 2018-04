Spagna | ragazza violentata alla corsa dei tori di Pamplona La sentenza | “Stupro di

La ragazza - paralizzata dalla paura - non reagì. Cade l'accusa di stupro per il branco. La sentenza indigna la Spagna : La molto attesa sentenza per lo stupro di gruppo della festa di San Fermin a Pamplona nel 2016 ha suscitato accese polemiche e proteste in Spagna per la decisione dei giudici di condannare i 5 giovani della 'Manada' ('Branco') per 'abuso' e non 'aggressione' sessuale, in assenza di violenza palese.Le condanne a nove anni invece dei 20 chiesti dall'accusa sono state accolte dalle proteste delle decine di militanti femministe che si era riunite ...