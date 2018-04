Spagna | in cinque la violentano a turno | condanne per abuso | non per stupro

ilgiornale

(Di giovedì 26 aprile 2018) Li hanno condannati tutti eper "abusi sessuali" e non per. Eppure, in quel 7 luglio del 2016 al festival di San Firmino a Pamplona, iaggressori hanno violentato una 18enne e l'hanno poi lasciata mezza nuda in mezzo alla strada. La decisione della giustiziala ha scatenato un'ondata di proteste a Navarra, nel nord del Paese. Tanto che si sono raccolte decine di persone davanti al tribunale gridando "È, non!".Ibalordi sono tutti ultrà della squadra di calcio del Siviglia. Uno di loro è membro della Guardia civile, attualmente sospeso dalle funzioni. Un altro era un membro dell'esercito. Su WhatsApp si erano soprannominati "La manada", "Il branco". Il tribunale di Navarra li ha riconosciuti colpevoli di "sessuale" aggravato da "di debolezza". Per questi due reati sono stati condannati a nove anni di prigione e gli è stato ...