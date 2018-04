Sotto i leggings vanno indossati gli slip quando si fa esercizio?

huffingtonpost

(Di giovedì 26 aprile 2018) Questo blog è apparso per la prima volta su HuffPost Us ed è stato tradotto da Stefano Pitrelli Tagliamo la testa al toro:la calzamaglia o iglisi fafisico?C'è chi si schiera dalla parte delle mutandine, e chi d'altra parte esalta i benefici dell'approccio "kilt scozzese". Gran parte del dibattito si concentra sul fatto che l'assenza di biancheria intima sia poco igienica, o che magari possa aumentare il rischio di vaginosi o infezioni micotiche."Son queste le preoccupazioni principali dei pazienti in relazione all'fisico", dice all'HuffPost il Dr. Scott Osmun, ginecologo al BloomOB-GYN di New York. "Batteri e funghi prosperano in luoghi caldi e umidi. È un'espressione che odio usare perché non mi piace, ma è la verità". "Se nella zona vaginale aumenta l'umidità, ...