Sospetto jihadista arrestato | nel giuramento citati sette attentati | ' Fedeltà all' Isis'

Napoli - arrestato Sospetto jihadista. «Dovevo lanciarmi con l'automobile sulla folla» : Aveva giurato fedeltà al califfo dell'Isis al Baghdadi mentre si trovava in un centro di accoglienza di Napoli . È per questo che Alagie Touray, cittadino del Gambia nato nel 1996 e...

Terrorismo - blitz a Cuneo. Arrestato Sospetto jihadista marocchino : E' "fortemente indiziato" di istigazione a delinquere per finalità di Terrorismo e di far parte di una associazione terroristica. Terza operazione in tre giorni