Sospetta corruzione | Bolloré indagato | da Vivendi a Havas | la gestione ai figli

Vincent Bollorè fermato per Sospetta corruzione : 12.25 - Secondo i magistrati transalpini che stamattina hanno fermato Vincent Bollorè, la Havas, concessionaria pubblicitaria del gruppo del miliardario bretone, avrebbe ottenuto le concessioni per la gestione di redditizi terminal di navi container in due porti della Guinea e del Togo barattandole con consulenze e consigli per far salire al potere esponenti politici locali. Le Monde parla della campagna per le presidenziali in Guinea nel ...

Vivendi - Vincent Bollorè in stato di fermo per Sospetta corruzione in Togo e Guinea : Vincent Bollorè, presidente di Vivendi - azionista di maggioranza di TIM con una quota del 24% circa -. che qualche giorno fa ha passato il testimone al figlio Yanick, è in stato di fermo a Nanterre. ...

Bollorè in stato fermo per Sospetta corruzione - il gruppo : agito in completa trasparenza. Ma titolo -8% : Il gruppo di Vincent Bolloré nega irregolarità e parla di "completa trasparenza" in merito alla vicenda delle concessioni portuali in Africa che vede il finanziere in stato di fermo, a Narterre, per ...