Sondaggi Friuli Venezia Giulia | Elezioni Regionali 2018 Fedriga trionfa | Bolzonello

Sondaggi REGIONALI MOLISE E FRIULI VENEZIA GIULIA/ Toma avanti su M5s - incognita ‘frattura’ Berlusconi-Salvini : SONDAGGI Politici, risultati Elezioni REGIONALI MOLISE e FRIULI VENEZIA GIULIA : intenzioni di voto, il centrodestra in vantaggio ma c'è incognita frattura Salvini-Berlusconi. Toma d avanti (Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Sondaggi Regionali Molise e Friuli Venezia Giulia/ Centrodestra vs M5s : Toma e Fedriga in vantaggio : Sondaggi elettorali politici, nuovo Governo: Regionali Molise e Friuli Venezia Giulia, scontro Centrodestra e M5s. In vantaggio Toma e Fedriga, il Centrosinistra insegue..(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:08:00 GMT)