Softbank - Vuole diventare azionista della cinese NIO

quattroruote

(Di giovedì 26 aprile 2018) Laè in trattativa per acquisire una consistente quota di azionistart-updi veicoli elettrici Nio. Secondo il Wall Street Journal, l'azienda tecnologica giapponese ha intenzione di acquisire titoli per un valore di circa 200 milioni di dollari nel corso dell'imminente quotazionesocietà di Shanghai.La sfida alla Tesla. La Nio ha già espresso la sua intenzione di sfidare la californiana Tesla nel campo delle auto elettriche ad alte prestazioni. Lo scorso dicembre ha lanciato il suo primo modello, l'ES8, una Suv a batterie a sette posti presentata come diretta concorrenteModel X, e poco dopo ha avviato la raccolta ordini. Lazienda, valutata lo scorso novembre 5 miliardi di dollari nel corso di un fundraising da 1 miliardo guidato dal colossodel web Tencent, punta a quotarsi nel secondo semestre a New York e a raccogliere tra i 2 e i ...