Softball | doppia sconfitta per l’Italia contro la selezione delle USSSA Pride Le due

(Di giovedì 26 aprile 2018)per la nazionale italiana dinelle due sfide giocatelastatunitense: 0-6 e 0-2 i risultatidue sfide, che hanno avuto un canovaccio simile: azzurre brave a reggere per i primi sei inning, poi le nordamericane nel finale hanno portato a casa entrambe le sfide. Nel primo confronto, terminato 6-0 per le nostre avversarie, le statunitensi sono passate in vantaggio segnando un punto nella parte bassa del terzo inning, poi l’Italia ha avuto l’occasione di pareggiare nella parte alta della sesta ripresa, senza però riuscire ad impattare, nonostante due giocatrici in posizione punto. Il pericolo scampato ha fatto scatenare le statunitensi che, grazie ad un big inning propiziato da un fuoricampo a basi piene, sono volate sul 6-0, che ha chiuso la contesa. Nel secondo match, vinto dalle nordamericane per 2-0, ...