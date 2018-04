Smart TV 4K | quale comprare

Miglior Smart TV 32 pollici : quale comprare : Le Smart TV da 32 pollici, hanno già da tempo conquistato le case degli italiani. Si tratta della misura giusta per ambienti non troppo ampi e perfetta per godere al meglio dei contenuti multimediali. Il loro costo è contenuto rispetto agli schermi più grandi e integrano le nuove tecnologie che stanno facendo impazzire gli amanti di film e serie TV. Proprio per questi motivi, le vendite rimangono alte e sul mercato fioccano decine di modelli ...

Smart TV HDR : quale comprare : Il mercato delle TV sta sicuramente cambiando in questi anni, sono state introdotte molte tecnologie che hanno cambiato il modo di intendere e di usare i nostri televisori. In questo articolo andremo ad analizzare le Smart TV HDR, cioè dei televisori dotati del sistema Smart TV e anche della tecnologia HDR, che migliora la qualità di visione. Qui sotto andremo a vedere le migliori Smart TV HDR sia LCD che OLED, così da fare una panoramica ...

Smartphone : quale comprare ad aprile 2018? I migliori qualità prezzo : quale Smartphone comprare? Dare una risposta a questa domanda non è più così semplice. Verrebbe spontaneo da dire che scegliere i top di gamma iPhone X o S9 equivale a cadere sempre in piedi, ma va sottolineato come spesso si tratti di una spesa eccessiva rispetto al normale uso che l'utenza ne fa. Chi non ha problemi di spesa fa bene a optare per il meglio possibile, chi, invece, preferisce fare acquisti intelligenti e non conosce a fondo il ...

Miglior Smartphone : classifica e quale comprare : Scegliere il Miglior smartphone da acquistare non è semplice, soprattutto perché l’acquisto di uno smartphone dipende da tanti fattori. Innanzitutto lo smartphone perfetto non esiste ma esiste lo smartphone perfetto alle proprie esigenze (troppo facile voler scegliere un top di gamma, che sia esso un iPhone X o un qualsiasi smartphone con sistema operativo Android). Un prodotto di fascia media e dal costo moderato può essere perfetto per ...

Smartphone economici : quale comprare : La scelta di uno Smartphone è sempre molto difficile, soprattutto quando ci si trova di fronte ad un low-budget, in cui sono davvero pochi gli Smartphone che riescono ad eccellere nella realtà. La fascia di prezzo che va dai 100 ai 150 euro non è molto ricca di Smartphone nuovi, aggiornati e all’ultimo grido, proprio perché si collocano ex dispositivi medio-gamma degli anni precedenti e molti Smartphone cinesi. Nonostante il panorama non dia ...

Smartphone in regalo per chi sceglie TIM Fibra. Scopri quale! : Novità in casa Tim: Tim Connect, la nuova offerta di Tim che propone la fibra ottica ultraveloce e senza limiti …

Smart TV 40” : quale comprare : Le Smart TV hanno rivoluzionato il nostro modo di guardare i nostri programmi preferiti. Non solo osservare, ma anche interagire, è questa la parola d’ordine dei nuovi modelli. Tra tutte le misure disponibili, le Smart TV 40 pollici sono sicuramente le più interessanti. Rispetto alle misure superiori e inferiori offrono un ottimo rapporto fra l’ingombro e la grandezza dello schermo. Inoltre, le Smart TV 40” offrono una grande ...

Smartphone economico : quale comprare : Ogni anno vengono presentati dalle aziende innumerevoli dispositivi, più o meno costosi, che vanno a infoltire le fila dei vari cataloghi. Dopo la grande rivoluzione che ha portato gli Smartphone di fascia media a nuovi livelli, questo sembra essere l’anno degli Smartphone economici. Se fino a qualche anno fa era praticamente impossibile chiedere qualcosa di più che telefonare e inviare messaggi a questi prodotti, la tendenza si sta ...

Supporto auto per Smartphone : quale comprare : Gli smartphone sono diventati una parte indispensabile di noi e, per qualcuno, anche dei fidati navigatori. Proprio per questo motivo sempre più persone sono alla ricerca di supporti auto per smartphone, gadget molto comodi che permettono di avere sempre a portata di mano e in vista lo smartphone senza neanche distrarsi molto durante la guida. Con un Supporto auto per smartphone possiamo utilizzare il nostro cellulare come navigatore per le ...

Smartphone cinesi 300€ : quale comprare : Dopo aver visto insieme quali sono i migliori Smartphone cinesi da 100€ e 200€, è adesso il momento di alzare un po’ l’asticella. Con i “migliori Smartphone cinesi 300€“ dovremo aspettarci un buon incremento delle prestazioni, del design e della qualità costruttiva, andando a sfidare anche i più blasonati Smartphone europei. Sopratutto la fotocamera andrà a beneficiare di questo salto di prezzo. I sensori che troveremo a ...

Smartphone cinesi 200€ : quale comprare : Sono ormai gli Smartphone cinesi i padroni della fetta di mercato mid-range, e continuano ad esserlo sempre di più. Se prima i dubbi su affidabilità e prestazioni però, attanagliavano moltissimi utenti, sopratutto grazie a marchi come Xiaomi e Meizu questa fase sembra ormai passata. Nella fascia degli Smartphone cinesi 200€ troverete buone prestazioni ad ottimi prezzi! In questa fascia di prezzo infatti, si inizia a poter desiderare un prodotto ...