Skype non funziona il 26 aprile | cosa sta succedendo

Microsoft Teams - Yammer e Skype for Business non saranno più disponibili per Windows Phone : Attraverso un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Microsoft Support, il Colosso di Redmond ha annunciato la dismissione di alcune sue applicazioni per Windows Phone 8.1. A partire dal 20 maggio 2018, quindi fra circa un mesetto, le app Yammer, Skype for Business e Microsoft Teams – tutti e tre strettamente legate al settore enterprise – non saranno più aggiornate per Windows Phone 8.1 e verranno anche eliminate dal relativo ...