Siracusa | tre morti sulla strada | speranze per la quarta passeggera

Incidente Siracusa - gravissima la 18enne sbalzata fuori dall’auto. Chi sono le tre vittime : Cristina Marino lotta per la vita al Cannizzaro di Catania. Non sa ancora che suo fratello Giuseppe, la cognata Chiara Carrubba, 20 anni, incinta, e il suo fidanzato Giovanni Violano, hanno perso la vita nel terribile Incidente che ieri pomeriggio si è verificato tra Floridia e Cassibile.Continua a leggere

Tragico incidente a Siracusa - morti tre ragazzi sulla Floridia Cassibile : Giovanni Violano, Giuseppe Marino e Chiara Carrubba. Sono i tre giovani morti in un incidente avvenuto tra Cassibile e Floridia, in provincia Siracusa

Siracusa - Incidente stradale/ Tre morti sulla Provinciale : grave una diciottenne incinta : Siracusa, Incidente stradale: tre morti sulla Provinciale. Purtroppo è grave anche una donna di diciotto anni incinta. L'autovettura sarebbe finita sotto il ponte di Monasteri.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 23:06:00 GMT)

Siracusa - incidente stradale : tre morti - anche ragazza incinta : È di tre morti , tra cui una donna incinta , e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla provinciale 12 tra Cassibile e Floridia, nel Siracusano. L'auto con a bordo ...

Siracusa choc - strage stradale. Morti tre giovani : anche una ragazza incinta : Un'auto, per ragioni ancora da chiarire, è volata giù dal cavalcavia, lungo la Provinciale 12 che collega Floridia a Cassibile. Il conducente - morto sul colpo - sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo. Una quarta ragazza a bordo è stata trasportato in elisoccorso al Cannizzaro.Continua a leggere

DIRETTA / Siracusa Bisceglie (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Siracusa-Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 22 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 14:05:00 GMT)

Siracusa. Voto di scambio - tre arresti : 6.45 I Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Siracusa, hanno arrestato 3 persone ritenute responsabili di scambio elettorale politico-mafioso in concorso.I reati sarebbero stati commessi durante le ultime elezioni regionali siciliane. Tra gli arrestati, Giuseppe Gennuso,deputato dell'Assemblea regionale eletto nella lista di centrodestra Popolari e Autonomisti, che è finito ai domiciliari.Le altre 2 persone arrestate ...

DIRETTA / Catanzaro Siracusa (risultato finale 1-0) info streaming video e tv : vincono i giallorossi! : DIRETTA Catanzaro-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:09:00 GMT)

