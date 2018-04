Sicilia | Musumeci presenta all' Ars neo assessore Tusa

Sicilia : Fava - 'Finanziaria Frankenstein' - Musumeci a caccia di voti : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Una finanziaria Frankenstein, del tutto fuori controllo, fabbricata mettendo insieme decine di interventi a pioggia a uso e beneficio dei deputati della maggioranza che li hanno proposti o imposti". Lo dice il deputato dei #CentoPassi all'Assemblea regionale Siciliana

Sicilia : Musumeci - dopo finanziaria faremo riforma forestali : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – “Subito dopo la manovra finanziaria, ci occuperemo finalmente della riforma dei forestali, dei consorzi di bonifica e di adeguare la Protezione civile regionale alle normative nazionali”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci incontrando i giornalisti a Palazzo d’Orleans, alla presenza del capo della Protezione civile Angelo Borrelli. L'articolo Sicilia: ...

Sicilia : Musumeci - unica centrale operativa per emergenze : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - La Sicilia si doterà "in tempi brevi" di una "unica centrale operativa h24 per la gestione delle emergenze, compreso il 118". Lo ha annunciato il Governatore Siciliano Nello Musumeci incontrando i giornalisti con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. "La cen

Sicilia : Musumeci - finanziaria 'monstre'? L'ha voluta così il Parlamento... : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Una finanziaria-monstre? L'ha voluta così il Parlamento e io rispetto le volontà del Parlamento. Noi volevamo una finanziaria asciutta, ridotta al minimo. E' diventata così per un confronto aperto di tutti i 70 deputati". Lo ha detto il Governatore Siciliano Nello Mus

Sicilia : Musumeci - su incendi non ci faremo cogliere impreparati : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Quest'anno abbiamo predisposto anzitempo tutti gli atti perché il servizio antincendio possa essere gestito senza patemi d'animo, senza farci cogliere impreparati a un appuntamento che speriamo almeno quest'anno possa essere accompagnato da maggiore fortuna rispetto a

Sicilia : Musumeci in visita ufficiale a Gravina di Catania : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà oggi in visita ufficiale al Comune di Gravina di Catania, su invito del sindaco Domenico Rapisardi. L’arrivo al Municipio è previsto per le 10.30. Il governatore incontrerà l’amministrazione comunale, i consiglieri, col presidente del Consiglio. Per Musumeci si tratta di un ‘ritorno a casa’ essendo stato da giovane per qualche ...

Sicilia : Musumeci - ‘lentocrazia’? Nessun altro argomento per attaccarci : Palermo, 20 apr. (Adnkronos) – “Stiamo mantenendo l’impegno assunto all’inizio della legislatura: il nostro obiettivo era accelerare la spesa e sostenere le imprese, uniche protagoniste del processo di crescita del nostro territorio”. Lo ha detto il governatore Siciliano, Nello Musumeci, aggiungendo: “Veniamo accusati di ‘lentocrazia’ e questa è la dimostrazione più vera di come non ci siano altri ...

Scuola : Musumeci - oltre 272 mln di euro per edilizia scolastica in Sicilia : Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "Nei prossimi mesi metteremo in campo 272,5 milioni di euro per l’edilizia scolastica. Si tratta di oltre 82 milioni di euro di fondi europei e 190 milioni da fondi dello Stato in forza di un decreto legge del 2013". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, N

Mafia : Cancelleri - in Sicilia controlla voto e ha determinato vittoria Musumeci : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Per il pentastellato Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana e candidato governatore del M5s alle scorse elezioni regionali in Sicilia, il governatore Nello Musumeci è “il presidente di una banda di impresentabili che ti hanno eletto”. Il Cinquestelle torna a parlare dopo l’arresto del parlamentare regionale Giuseppe Gennuso per voto di ...