Sicilia : corsa contro tempo per finanziaria - non oltre cinque ore per discussione in Aula : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) – Contingentare i tempi in modo che la discussione generale alla finanziaria si concluda entro cinque ore dall’apertura di Sala d’Ercole convocata per le 14.30. A deciderlo è stata la conferenza dei capigruppo convocata dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè dopo la seduta lampo di questa mattina. Una corsa contro il tempo per discutere una manovra che, nonostante i ‘tagli’ ...