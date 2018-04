Si sono lasciati all' improvviso | i fan di Amici sono increduli!

gossippiu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Ermal Meta è fidanzato oppure no? Dopo la sua vittoria a Sanremo 2018 assieme a Fabrizio Moro e al suo ruolo di giudice dell'ultima edizione didi Maria De Filippi, siaccesi nuovi riflettori sulla sua vita privata. E nuove notizie non mancano mica! Sì, perché in quest'ultimo periodosuccessi un sacco di episodi che hanno cambiato la sua vita in meglio e forse qualcuno anche in peggio... come la rottura con la sua fidanzata Silvia Notargiacomo! Anche le favole più belle - come quella che il cantante viveva con la speaker radiofonica - posfinire.Ermal Meta e Silvia Notargiacomo sidopo quasi dieci anni di fidanzamento. Hanno vissuto davvero dei momenti incredibili, molti emozionati, ma l'incanto si è spezzato e il cantante ne ha parlato a cuore aperto durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair:"Ho avuto una storia di nove anni e mezzo. Non stiamo ...