Si sciolgono i ghiacciai Nel cuore dell’Europa la lite sui confini “mobili” 

lastampa

(Di giovedì 26 aprile 2018) Bellicosi. Ma di ghiaccio, quelli tra Svizzera e Italia, in faccia al «nobile scoglio», il Cervino. Da una parte Zermatt, dall’altra Cervinia e in mezzo il pianoro glaciale del Plateau Rosa, a quasi 3500 metri. La frontiera è lì: per colpa del cambiamento del clima, quel grado in più di media annua, si è liquefatta ed è diventata roccia ins...