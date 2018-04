Si schianta e muore con l' auto regalata da mamma e papà | aveva la patente da un mese

Si schianta contro un albero e muore a 20 anni - Riccardo aveva preso la patente da un mese : Riccardo Pozzato, 20 anni, è morto in un incidente stradale nel Padovano forse provocato da un malore. Il ragazzo stava tornando dalla sua prima lezione in palestra. La mamma: “avevamo tutto, lui era il nostro sole”.Continua a leggere

Pordenone - vince la lotteria compra la moto dei sogni ma si schianta e muore : Lo chiamavano il Cepo. Anche le cartoline gliele spedivano usando solo quell'affettuoso nomignolo che si portava dietro da sempre. Giuseppe Bravin , 64 anni, era amato da tutti. Ieri sera, quando la ...

Vince alla lotteria e si compra la moto nuova : va a provarla ma si schianta e muore : La tragica storia di Giuseppe Bravin: da pochi giorni aveva acquistato una nuova motocicletta grazie ad una vincita a una lotteria ma proprio in sella alla due ruote ha trovato la morte.Continua a leggere

Si schianta contri un'auto con la moto - 23enne muore sul colpo : BUSSOLENGO , Verona, Ancora un incidente stradale mortale nel Veronese. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, mercoledì mattina a Bussolengo ha perso la vita un giovane motociclista. L'allarme è ...

Torna dal santuario di San Francesco di Assisi : Nadia si schianta con l’auto e muore : Nadia Toniolo ha perso la vita ieri pomeriggio mentre Tornava in Veneto dopo essere stata ad Assisi a visitare il santuario di San Francesco.Continua a leggere

Esce di strada e si schianta contro un muretto : muore a 19 anni : Grave tragedia in provincia di Venezia. Un ragazzo di 19 anni, Cristian Stevanato, ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale avvenuto in via Malpaga a Olmo di Mira: intorno alle 7 di...

Corrono in ospedale dalla sorella deceduta - si schiantano : una muore - le altre due ferite : VICENZA/VIGONZA - Tre sorelle padovane stavano viaggiando in auto verso l'ospedale di Vicenza, dove una quarta sorella era in fin di vita. Ma questa mattina, poco prima delle 7, all'incrocio tra via ...

Cristian - 19 anni - si schianta in auto contro un muretto e muore : Tragedia a Mira , comune in provincia di Venezia, questa mattina intorno alle sette in via Malpaga: un 19enne di Malcontenta, Cristian Stevanato , è morto nello schianto della sua Renault Clio, finita ...

Cristian - 19 anni - si schianta in auto contro un muretto e muore : Tragedia a Mira , comune in provincia di Venezia, questa mattina intorno alle sette in via Malpaga: un 19enne di Malcontenta, Cristian Stevanato , è morto nello schianto della sua Renault Clio, finita ...

Esce di strada e si schianta contro un muretto - Cristian muore a 19 anni : Il dramma si è consumato intorno alle 7, il giovane aveva preso l'utilitaria del padre ma nei pressi di un incrocio ha sbandato.Continua a leggere

Si schianta con la moto - muore 40enne di Ortona : Chieti - Un motociclista è morto in incidente stradale avvenuto a Ortona (Chieti). La vittima Andrea Verna, 40enne di Ortona a bordo della sua moto si è schiantato contro un palo elettrico all'altezza di Lido Riccio. A nulla sono valsi i soccorsi anche se immediati del 118, per l'uomo non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente hanno aperto un'indagine i carabinieri della locale compagnia. ...

Non si apre paracadute - si schianta e muore : Trento, 1 apr. - , AdnKronos, - Non si è aperto il paracadute e si è schiantato sulle rocce, dopo un volo di circa 900 metri. E' morto così un base jumper tedesco di 41 anni che si era lanciato con un ...

Non si apre paracadute - si schianta e muore : Un base jumper tedesco è morto, dopo essersi lanciato dal Becco dell'Aquila sul Monte Brento sopra l'abitato di Dro in Trentino. A causare la tragedia è stata la mancata apertura del paracadute che ha ...

Base jumper si schianta e muore a Dro : DRO. Il Becco dell'Aquila è per l'ennesima volta teatro di una tragedia mortale. Un Base jumper austriaco ha perso la vita dopo essersi lanciato poco prima delle ore 13. In zona c'erano numerosi ...