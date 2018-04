Si schianta contro un albero e muore a 20 anni | Riccardo aveva preso la patente da un mese

Roma - tenta la truffa dello specchietto poi scappa contromano e si schianta contro un'auto : Prima ha tentato una truffa dello specchietto, poi vedendo la polizia è scappato a bordo dell'auto e, nella fuga, è finito contro un altro veicolo in sosta. È accaduto in via Laurentina a Roma. L'auto,...

"Perdono" un materasso sulla statale - automobilista si schianta contro un gard-rail. L'appello "chi ha visto parli" : Tragedia sfiorata sulla strada statale 101 che da Lecce conduce a Gallipoli, dove all'altezza dello svincolo per Galatone e Nardò un giovane automobilista ha centrato in pieno un grosso materasso , ...

Auto si schianta contro una cancellata - 4 giovani morti a Marina di Carrara : Un giovane salvatosi, quattro i morti: due ragazzi italiani e due uomini inglesi che sull'Auto schiantatasi contro un muretto sembra fossero saliti per un passaggio fino all'albergo che li ospitava. L'...

Il furgone perde il controllo - si schianta in una casa : 90enne uccisa nel suo soggiorno : La tragedia è avvenuta a Clevedon, in Regno Unito. Un uomo e una donna rispettivamente di 33 e 34 anni con l'accusa di guida pericolosa.Continua a leggere

Auto si schianta contro bus : è morto Enrico Molari : Le foto dei vigili del fuoco destano impressione: l'Auto è ridotto a un ammasso di lamiere contorte. Tragico incidente stradale mercoledì pomeriggio verso le 15 in via Vigonovese, nel territorio del comune di...

Auto si schianta contro un trattore sulla Brindisi-San Vito : un ferito : SAN Vito DEI NORMANNI - Brutto incidente questa sera sulla ex statale 16 tra Brindisi e San Vito dei Normanni, in prossimità della rotatoria per Serranova e Autigno. Una Ford Fiesta vecchio modello ha ...

La Spezia - nave della Marina militare si schianta contro la banchina : Le immagini dello schianto della nave Leonardo della Marina militare che sbaglia manovra mentre entra nel porto di La Spezia. Sbatte contro la banchina e un'altra imbarcazione.

La Fiorentina si schianta contro la Spal : 0-0 - Simeone e Chiesa spreconi : È terminata 0-0 Fiorentina-Spal, gara valida per la 32/a giornata di Serie A. I toscani salgono così a 51 punti, mentre gli emiliani avanzano a 28.

Si schianta contro 10 auto in sosta e abbandona l'amico in coma : Un'auto fuori controllo si è schiantata contro i veicoli in sosta, danneggiandone dieci. Nell'incidente, avvenuto all'alba in via Tartini, a Milano, è rimasto gravemente ferito un...

Si schianta contro un muro con la moto : ragazzino gravissimo : Un 15enne italiano residente a San Colombano Belmonte è in condizioni molto gravi all'ospedale Cto di Torino dopo un incidente avvenuto in via Galimberti a Cuorgné nella serata di oggi, venerdì 13 ...

Incidente per una nave da crociera molto nota : si schianta contro la banchina e affonda il pontile [VIDEO] : Incidente in Honduras il 10 aprile per una nave da crociera molto nota: la Msc Armonia si è schiantata contro una banchina del molo del porto di Roatan, in una delle isole scalo della sua crociera caraibica. I media locali hanno riferito che la nave si è avvicinata ad alta velocità alla banchina, colpendola in pieno e facendo affondare il pontile: a bordo erano presenti 1800 passeggeri. Non si sono registrati feriti e la nave ha subito qualche ...

Perde il controllo della moto e si schianta sul guardrail : morto 28enne : Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di domenica 8 aprile in via Tiburtina Valeria, a Roma, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, andando a sbattere contro il guardrail...

VIDEO Max Verstappen si schianta contro il muro in qualifica : che incidente con la Red Bull nel GP Bahrein : Max Verstappen è andato a sbattere contro il muro durante il Q1 delle qualifiche del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Il pilota della Red Bull ha commesso un importante errore di guida che lo costringerà a partire in fondo allo schieramento nella gara di domani. Di seguito il VIDEO dell’incidente. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Canada - bus di una squadra giovanile di hockey si schianta contro un camion : 14 morti : Quattordici persone sono morte in Canada a causa di un incidente stradale che ha coinvolto l’autobus su cui viaggiava una squadra giovanile di hockey su ghiaccio e un camion. Secondo quanto riferito dalla polizia, a bordo del bus c’erano 28 persone: 14, tra cui l’autista, sono morte, le altre sono rimaste ferite e sono state portate all’ospedale. Tre di loro sono in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto ...