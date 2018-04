Sexgate Vent’anni e due secoli di scandali alla Casa Bianca

gqitalia

(Di giovedì 26 aprile 2018) Lo scandalo a luci rosse che coinvolge Donald Trump sirga a macchia d’olio. Di recente l’Fbi ha perquisito lae gli uffici di Michael Cohen, l’avvocato del tycoon che nell’ottobre 2016, nel pieno della campagna presidenziale, avrebbe pagato 130mila dollari Stormy Daniels per tacere di un suo presunto vecchio rapporto sessuale avuto con Trump. Roba di dodici anni fa. Ma l’America, si sa, si appassiona a vicende del genere. Anche perché Stormy Daniels è il nome d’arte di Stephanie Clifford. E la sua arte è l’hard. Pornostar di grido, per intendersi. Oggi quasi quarantenne, Stormy ha raccontato l’incontro a 60 minutes, sulla Cbs: «Mi invitò nella sua camera d’albergo. Cominciò a parlare di se stesso. Mi chiese se conoscessi la sua rivista, me la fece vedere: sulla copertina c’era la sua foto. Io risposi una cosa tipo: “Qualcuno dovrebbe prendere quella rivista e darti una bella ...