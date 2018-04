Sette comuni sono stati sciolti per ingerenze della criminalità organizzata

Consegnate 3.058 ca Sette in 44 Comuni : ANSA, - ROMA, 17 APR - Sono 3.058 le casette Consegnate ad oggi in 44 Comuni delle regioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2016. Il dato aggiornato è stato fornito dal Dipartimento della ...

Terremoto Centro Italia : consegnate 3.021 caSette “Sae” in 43 comuni : Ad oggi sono stati completati i lavori in 164 aree e sono state consegnate ai Sindaci 3.021 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 43 comuni. A queste si aggiungono 442 Sae installate ma non ancora consegnate in attesa della conclusione dell’ultima fase delle opere di urbanizzazione; sommate alle casette già consegnate, portano il totale a 3.463 Sae, pari al 94,5% del quantitativo ordinato. In particolare sono 1.362 le casette consegnate ...