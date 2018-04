Setta macrobiotica | online una petizione per difendere il guru | ' E' un benefattore'

Setta macrobiotica : “La magistratura farà chiarezza” : “Siamo tutti ancora sconvolti dalle notizie diffuse dai media in questi giorni ma certi che la magistratura fara’ chiarezza sull’accaduto”. Lo afferma la segreteria nazionale Upm (l’associazione ‘Un punto macrobiotico’) in una lettera ai soci dopo la bufera giudiziaria che ha investito il leader Mario Pianesi, pioniere della macrobiotica, e altre tre persone, indagati per reati che vanno ...

Inchiesta sulla psico-Setta macrobiotica - 'Upm' rompe il silenzio : «Continuiamo a lavorare come sempre» : Alcune venivano proposte per curare e prevenire patologie croniche, dirette a persone " secondo quanto raccolto dagli investigatori " che si avvicinavano al mondo macrobiotico dopo un periodo di ...

Psico-Setta macrobiotica - cosa rende possibile la manipolazione delle persone? : di Paola Medde, psicologa e psicoterapeuta. Nelle ore che hanno preceduto la manifestazione della Giornata Nazionale del fiocchetto Lilla, istituita per combattere i Disturbi dell’Alimentazione, la notizia su Mario Pianesi, indagato per associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, maltrattamenti e lesioni aggravate, risuona in forma asintonica. Mentre il mondo accademico si riunisce per educare a un sano ed equilibrato ...

«La mia vita da adepta della Setta macrobiotica di Mario Pianesi» : Wanda Secondino racconta per la prima volta com'era la vita nel Movimento Un Punto Macrobiotico: «Vivevamo isolati dal resto del mondo. Dovevamo portare gonne lunghe, mai aderenti, maglie accollate, non bisognava truccarsi, portare tacchi, tingersi i capelli. Le donne erano incoraggiate a dedicarsi solo ai figli»

«La mia vita da adepta della Setta macrobiotica di Mario Pianesi» : Il senso di colpa. Più della fame, delle regole, del non parlare più con nessuno, del vedere sempre le stesse facce che fanno sempre gli stessi discorsi, della sensazione di aver perso qualcosa, là fuori, – forse la vita? – e del bisogno di scacciarla subito quella sensazione, è stato il senso di colpa a corrodere Wanda – Miranda- Secondino, 55 anni, una delle prime seguaci del Movimento Un Punto Macrobiotico di Mario Pianesi. ...

Schiavizzati dalla Setta macrobiotica - la confessione shock di una ex adepta : "Non potevamo ballare o tingerci i capelli" : ... c'era il guru Mario Pianesi, un pioniere del settore, inventore della dieta Ma.Pi., che vantava contatti ad alto livello nel mondo scientifico ufficiale. A distanza di qualche giorno spuntano le ...

"Era troppo magra - la Setta macrobiotica le vietò di andare al funerale del fratello" : Da AnconaToday - Era il 2001 quando lui, affetto da AIDS, arrivò a casa con febbre alta, svenimenti...

Di cosa sono accusati i 4 indagati della Setta macrobiotica : Una "dieta" ai limiti del digiuno. Contatti con l'esterno ridotti al minimo. Donazioni obbligatorie spacciate per offerte volontarie. È una vita da semi schiavi quella vissuta dagli adepti della "psico-setta" attiva tra le Marche e l'Emilia-Romagna, scoperta dalla Polizia di Stato di Ancona. Quattro le persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in ...

Succube di un fidanzato che la voleva magra : la storia di una vittima della Setta macrobiotica : La sua denuncia ha fatto aprire le indagini sui dogmi della medicina cinese e i principi alimentari dello stile "Pianesiano", utili a reclutare...

PSICO-Setta MACROBIOTICA/ Quando vengono banditi pane e salame si perde il senso della vita : Sono finiti sotto inchiesta il guru del cibo macrobiotico, Mario Piranesi, e alcuni suoi collaboratori. Le vittime erano persone fragili e manipolate.

Smascherata Setta macrobiotica : diete da fame che promettevano cure miracolose - indagato pseudo guru : Smantellata una “psico-setta” attiva tra le Marche e l’Emilia-Romagna nel campo dell’alimentazione macrobiotica che manipolava gli adepti. Le indagini hanno avuto inizio nel 2013 grazie alla denuncia di una ragazza, in passato vittima della setta, che ha raccontato ai poliziotti di aver creduto ai racconti sui benefici ‘miracolosi’ della dieta elaborata dal capo della setta che, a suo dire, sarebbe stata in ...

Sgominata Setta macrobiotica - affamava e riduceva in schiavitù gli adepti Video : Magri, anzi deperiti fino a diventare scheletrici. Allontanati dal lavoro, isolati dal mondo esterno, mandati sul lastrico e ridotti in schiavitù attraverso il razionamento dei pasti. Sono gravissime le accuse nei confronti di cinque persone indagate tra Marche ed Emilia Romagna. Componenti di una 'psicosetta' a scopo di lucro [Video] il cui capo sarebbe #Mario Pianesi, 77 anni, notissimo imprenditore nel settore dell'alimentazione ...