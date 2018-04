Serie C | da un club all' altro | due strade | per la gloria e per salvare la storia

Serie A - Fabbricini : 'La contemporaneità? Tutti i club hanno scelto l'alternanza' : ROMA - 'Giocare in contemporanea le ultime 4 partite di campionato? Questo discorso lo abbiamo fatto ad inizio stagione in Lega Serie A e Tutti hanno accettato questa alternanza perché d'altronde i ...

Serie B : Procura chiude le indagini - si attendono i deferimenti - trema un club Video : In #Serie B, la scure della Giustizia Sportiva potrebbe colpire a breve, dopo la chiusura delle indagini, il Foggia [Video] calcio. I fatti sono ormai noti e riguardano i pagamenti irregolari che la Procura Federale ha contestato al club rossonero per le stagioni 2015/16 e 2016/17. Come riportato dalla redazione della Gazzetta dello Sport, sono 28 i tesserati coinvolti nella vicenda, tra calciatori e tecnici a cui sono stati contestati pagamenti ...

Var - cartellini - simulazioni : club di Serie A a lezione da Rizzoli : Diminuiscono i falli, le espulsioni e le ammonizioni, le proteste e le simulazioni, aumentano i rigori concessi ma soprattutto diminuiscono gli errori grazie al Var. I club di Serie A a lezione dagli ...

Serie A - Udinese e Oddo contestati. Il club : «Niente decisioni a caldo» : UDINE - Momenti di tensione a Udine. L'11esima sconfitta di fila dell' Udinese targata Massimo Oddo ha fatto scattare la contestazione dei tifosi bianconeri. Alcuni hanno fatto irruzzione dentro lo ...

Serie C : un ex campione del mondo pronto a riscrivere la storia di un club Video : In casa Modena, continuano senza sosta a circolare voci di presunti gruppi imprenditoriali interessati a prelevare il club per riportarlo nel calcio che conta. Modena, esce allo scoperto la cordata di Luca Toni Intanto, nelle ultime ore, secondo la redazione di TMW, si starebbe preparando una cordata che farebbe capo, addirittura, all'ex campione del mondo Luca Toni. L'ex azzurro potrebbe ricoprire il ruolo di direttore generale, mentre si fanno ...

Serie C : una marea di penalizzazioni - ecco l'elenco completo di tutti i club Video : In Serie C, nella giornata di ieri, 18 aprile, sono arrivate le sanzioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – , a carico di 4 societa', per violazioni Covisoc. Le sanzioni riguardano i punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e riguardano l'Arezzo [Video] ed il Matera che sono state sanzionate con 6 punti, 4 punti all’Akragas e 1 punto al Siracusa. 46 punti di penalizzazione fino ad ...

Serie B : inchiesta su scandalo plusvalenze - cosa rischiano i club coinvolti Video : Il 'vizietto' delle plusvalenze realizzate dalle societa' calcistiche [Video] sulle cessioni dei calciatori, più o meno sconosciuti, è ormai datato nel tempo. Qualche mese fa, nel corso della trasmissione Striscia la Notizia, fu svelato il meccanismo contabile che permetteva ai club di gonfiare i propri bilanci. Dopo il servizio di Striscia la Procura apre un'inchiesta Il servizio di Moreno Morello ha fatto molto scalpore e certamente avra' ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dubbi Sky - MediaPro agitano i club divisi su mosse future : La trama legata ai Diritti tv della Serie A si infittisce sempre di più e assomiglia più ad un libro giallo che ad una tematica economico-sportiva. La storia, sempre più intricata, si sta muovendo in queste ore alla vigilia dell'Assemblea della Lega a Milano su due filoni principali: da una parte ci sono i club, preoccupati per la situazione di stallo che si è venuta a creare a pochi mesi dall'inizio del prossimo ...

Serie C - piovono penalizzazioni : tolti 17 punti a 5 club - cambiano i play off Video : Ancora caos in #Serie C. Non si tratta di problemi relativi al calcio giocato ma, ancora una volta ci troviamo di fronte a problemi burocratici che poco, anzi pochissimo, hanno a che vedere con il rettangolo verde il quale ogni week end appassiona decine di migliaia di sportivi [Video], anche nella terza Serie del calcio italiano. Stavolta, le penalizzazioni che sono arrivate sono pesantissime e stravolgono letteralmente le classifiche dei tre ...

Penalizzazioni per 4 club Serie C - -6 ad Arezzo e Matera : Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha sanzionato quattro società di Lega Pro per alcune violazioni Covisoc. Il Tfn ha inflitto 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva ad Arezzo (girone A di Serie C) e Matera (girone C di Serie C), 4 punti all’Akragas (girone C di Serie C) e 1 punto al Siracusa (girone C di Serie C). (AdnKronos) L'articolo Penalizzazioni ...

Serie A - ecco le follie dei club per i procuratori - 138 milioni di euro di spesa nel 2017 : Juventus in testa - cala l’Inter : La Figc ha reso noti i dati relativi alla Serie A in merito alla spesa, squadra per squadra, per quanto concerne i procuratori. Gli agenti dei calciatori, si sa, hanno in pugno il calcio, con la loro gestione dei cartellini che spesso finisce nell’occhio del ciclone. Una spesa enorme quella dei club di Serie A per i soli procuratori, ben 138 milioni di euro nel solo anno 2017. Tale numero è però in calo, dato che nel 2016 la spesa fu addirittura ...

Serie A - tutte le operazioni dei club con i procuratori nel 2017 : La Figc ha reso noto l'elenco di tutte le operazioni effettuate in Serie A dai procuratori: compare anche Morata L'articolo Serie A, tutte le operazioni dei club con i procuratori nel 2017 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.