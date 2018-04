Serie A Sassuolo | Rogerio «Scudetto? Io tifo Juventus»

Serie A Crotone - Simy : «Massima attenzione al Sassuolo» : Crotone - Simy è l'uomo in più del Crotone . Così l'attaccante, reduce da tre centri nelle ultime quattro uscite: 'Stiamo preparando con molta attenzione la prossima gara - spiega al sito ufficiale ...

Biglietti Crotone-Sassuolo - Serie A (29 aprile) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita dell’Ezio Scida : Domenica 29 aprile, alle ore 15.00, si giocherà Crotone-Sassuolo, match valido per la 35^ giornata di Serie A. Allo Stadio Ezio Scida andrà in scena una partita fondamentale in ottica salvezza: i calabresi sono in piena lotta per non retrocedere e hanno un bisogno disperato di punti mentre gli emiliani sono ormai davvero a un passo dalla permanenza nel massimo campionato ma vanno a caccia della certezza aritmetica. Si preannuncia un partenza ...

Serie A 34esima giornata domenica 29 ore 12.30 - contro il Sassuolo prezzi ridotti per uno Scida pieno di tifosi : “La vittoria di Udine è stata importante ai fini della salvezza ma ancora non è stato raggiunto il traguardo –

Video/ Sassuolo Fiorentina (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata) : Video Sassuolo Fiorentina (1-0): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 34^ giornata. A decidere la sfida è bastata la rete di Politano nel primo tempo.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:36:00 GMT)

Serie A Sassuolo - Iachini : «I ragazzi danno sempre il massimo» : REGGIO EMILIA - " Oltre ai risultati, valorizziamo giovani interessanti: tutto il gruppo ha creato i presupposti giusti per dare il proprio contributo. I ragazzi in settimana si impegnano al massimo e ...

Serie A : Sassuolo-Fiorentina 1-0 : ANSA, - ROMA, 21 APR - Il Sassuolo batte 1-0 la Fiorentina in un anticipo della 24/a giornata e conquista altri tre punti dopo quelli di mercoledì a Verona, che lo portano quasi in zona sicurezza. E' ...

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 1-0 : Politano-gol - Iachini a un passo dalla salvezza : REGGIO EMILIA - Seconda vittoria di fila e salvezza ipotecata. Il Sassuolo batte la Fiorentina 1-0 e rovina i piani europei di Pioli, che dopo il ko con la Lazio incassa un'altra pesante sconfitta. I ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Sassuolo salvo? Il Milan non può sbagliare! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 34^ giornata. Si giocano oggi Spal Roma, Sassuolo Fiorentina e Milan Benevento(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:55:00 GMT)

Serie A - il Sassuolo batte la Fiorentina 1-0 e "vede" la salvezza : Alla mezz'ora del primo tempo, Dabo si fa espellere e lascia i viola in dieci. Prima dell'intervallo, il gol decisivo di Politano. La squadra di Iachini può considerarsi virtualmente fuori dalla zona retrocessione

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 1-0 : 19.56 Sassuolo vicinissimo alla salvezza col successo 1-0 sulla Fiorentina. Squadre guardinghe, a sbloccare la partita è il cartellino rosso mostrato a Dabo (30') per somma di ammonizioni (ingenuo il centrocampista viola nel fallo su Berardi). I neroverdi passano al 41' col sinistro a giro di Politano dai 18 metri. Ancora Poitano protagonista nella ripresa, Dragowski esce a valanga e gli nega il raddoppio. Portiere viola bravo anche su Ragusa. ...

Serie A Sassuolo-Fiorentina - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv

Pronostici Serie A / Quote e scommesse : equilibrio in Sassuolo Fiorentina (34^ giornata) : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite della 34^ giornata di campionato. Attenzione alla sfida Sassuolo-Fiorentina di sabato e Juve-Napoli di domenica.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:25:00 GMT)