Serie A Cagliari | recuperati Farias e Cossu

Serie A - Cagliari-Bologna 0-0. Il tabellino : Cagliari-Bologna 0-0 , 0-0, CAGLIARI , 3-5-2, Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita , dal 36' s.t. Lykogiannis, , Padoin; Sau , dal 20' s.t. Han, , Pavoletti. A disp. ...

Serie A - Cagliari-Bologna 0-0 : i sardi escono tra i fischi : CAGLIARI - Finisce senza gol in un clima estivo la sfida tra Cagliari e Bologna . Lopez voleva riscattare la brutta sconfitta per 4-0 subita a San Siro con l' Inter e mettere in cassaforte tre punti ...

Serie A - Cagliari-Bologna 0-0 : sardi fermati da Mirante : Cagliari-Bologna 0-0: cronaca, statistiche, tabellino Tags: Cagliari , Bologna Tutte le notizie di Serie A

Serie A Cagliari - Lopez : «Dimentichiamo la partita con l'Inter» : Cagliari - Cagliari con sette giocatori nuovi per lo scontro salvezza di domani contro il Bologna . Caccia ai tre punti: rispetto alla gara con l'Inter sarà una rivoluzione con Ceppitelli, Faragò, ...

Serie A Cagliari - ancora fuori Dessena - Farias e Deiola : NOVARA - Dimenticare l'Inter e puntare il Bologna. E' quello che ha fatto il Cagliari allenandosi stamattina al centro sportivo 'Novarello' in vista della sfida interna in programma domenica 22 aprile ...

Serie A - Inter Cagliari 4-0/ Nerazzurri al terzo posto - ma Lopez non ci sta : "Gol di Perisic irregolare' : Serie A, Inter Cagliari 4-0, Nerazzurri al terzo posto, ma Lopez non ci sta: "Gol di Perisic irregolare'. Bella vittoria della compagine di Spalletti.

Video/ Inter Cagliari (4-0) : highlights e gol della partita (Serie A 33^ giornata) : Video Inter Cagliari (risultato finale 4-0): gli highlights e i gol della partita, valida nella 33^ giornata di Serie A. Nerazzurri dominanti a San Siro.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:20:00 GMT)

Pagelle/ Inter Cagliari (4-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Spalletti VS Diego Lopez (Serie A) : Le Pagelle di Inter Cagliari (4-0): Fantacalcio, i voti della partita. I migliori e i peggiori scesi in campo a San Siro nella 33^ giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 08:58:00 GMT)

Serie A - Inter-Cagliari 4-0 : Icardi da record : Terzo posto per i nerazzurri, gol numero 25 in campionato per il capitano. In gol anche Cancelo, Brozovic e Perisic

Serie A - Inter-Cagliari 4-0 Cancelo-Icardi-Brozovic-Perisic abbattono i sardi : Serie A, Inter-Cagliari 4-0 Cancelo-Icardi-Brozovic-Perisic abbattono i sardi Terzo posto per i nerazzurri, gol numero 25 in campionato per il capitano. Continua a leggere

PAGELLE/ Inter Cagliari : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 33^ giornata - finale) : Le PAGELLE di Inter Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita. I giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo a San Siro nella 33^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:48:00 GMT)

Serie A : Inter-Cagliari 4-0 : ANSA, - ROMA, 17 APR - L'Inter batte il Cagliari 4-0 , 1-0, nell'anticipo della 33/a giornata del campionato di Serie A. In gol Cancelo , 3' pt, , Icardi , 4' st, , Brozovic , 15' st, e Perisic , 45' ...

Inter-Cagliari - Icardi si rimette in marcia. Fa il suo record di gol in Serie A : Ci ha messo un po' prima di mettere la freccia e firmare il sorpasso. Mauro Icardi si è sbloccato dopo tre gare a secco, e da questa sera ha un motivo in più per festeggiare: esce dalla vittoria sul ...

Raddoppio Inter - Cagliari ko! Icardi da record : sono 25 i gol in Serie A [VIDEO] : L'Inter trova la rete del Raddoppio ad inizio secondo tempo: il gol porta la firma di Icardi ed è il 25° della stagione Dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Cancelo al ...