Sense8 | l’episodio finale l’8 giugno su Netflix

Sense8 - annuncia la data dell’episodio finale : Quando l’anno scorso Netflix aveva preso la decisione di non proseguire con ulteriori stagioni di Sense8 , i fan della serie creata dalle sorelle Wachowski erano insorti, scatenando un appello collettivo sui social. Fortunatamente la piattaforma di streaming ha concesso la realizzazione di un ultimo episodio speciale che metta degnamente fine alle intricate vicende dei protagonisti dalla mente intrecciata. E in questi giorni è stato ...

Il finale di Sense8 su Netflix a giugno - svelate data d’uscita e locandina dell’episodio speciale : Dopo mesi di speculazioni c'è finalmente l'annuncio ufficiale della data di lancio del finale di Sense8 su Netflix: l'ultimo episodio della serie, non rinnovata dopo due stagioni, sarà reso disponibile l'8 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio streaming è attivo. Ad annunciarlo è la stessa Netflix, che lo scorso anno ha affrontato l'ira del pubblico di Sense8 per la scelta di cancellare la serie dopo soli due capitoli. "Togheter until ...